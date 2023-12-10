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台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

拔劍心茫然 中高齡求職2困境

記者鍾張涵、應翠梅／台北10日電
台灣內需產業未復甦、出口和GDP成長遇逆風，使民眾還深陷低薪、通膨、高物價、高房價困局，步入「未富先老、漂泊50」窘境。(記者曾原信／攝影)
台灣內需產業未復甦、出口和GDP成長遇逆風，使民眾還深陷低薪、通膨、高物價、高房價困局，步入「未富先老、漂泊50」窘境。(記者曾原信／攝影)

都市化程度極高的台北、新北市，中高齡者求職環境更競爭，更遑論貧富差距大的其他鄉鎮。近期有兩大現象可反映此種殘酷現實。

現象一是內政部公布全台人口分布，台灣65歲以上人口最多的縣市由新北市71.98萬、台北市54.73萬人奪1、2名，雙北合計超過百萬銀髮族，但今年台灣各大企業及北部就業處釋出的中高齡職缺需求，都以零售、餐飲、清潔、勞動、端盤子等基層工作居多。

現象二是，根據104人力銀行公布明年10大亮點高薪工作，包括AI詠唱師、智慧醫療開發業務、數據分析師等，更需要「科技力」和數位專長，中高齡者若未被充分「賦能」，未來恐面臨更巨大的經濟不平等、低薪困境。

國發會數據顯示今年台灣人口年齡中位數約44.4歲，2033年升至50歲，2050年高達56歲。「台灣邁入超高齡社會的速度是世界最快」，台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎憂心地說。

台灣老化速度比日港韓星快，卻遭遇「未富先老」，企業聘雇、社交與生活配套都不夠完善等挑戰，專家認為政府應積極對中高齡就業者「賦能」，才能讓財政、經濟、產業不受衝擊。

聯合國2023世界社會報告（World Social Report）就以「不讓任何人在高齡世界中脫隊」為題，指出儘管健康和教育不斷改善，但已開發國家和發展中國家⼀代⼜⼀代⼈的不平等和經濟不安全狀況⽇益嚴重，並非所有⼈都從推動長壽的社會和經濟進步中，獲得同等程度受益。

今年64歲的Jason，深刻感受美國溫馨感人「高年級實習生」電影劇情不存在、中高齡想重啟下半場要看盡江湖冷暖的現實。他20年前曾是某知名代工廠駐陸台幹，赴廣東任職，當時公司以培養在地接班梯隊為號召，「我傻傻地執行公司政策，結果集團培養可接手的陸幹後，我就被調走。」

Jason擁有IT專業和博士學歷，經歷幾番不順遂的跳槽後自立門戶，孰料創業竟逢新冠疫情，業務陷入停擺，隨後他擔任企業顧問卻見識更多冷眼，「獵人頭業者推薦我幫一家二代接班的『少主』當顧問，對方看我年紀大，意興闌珊。」Jason感嘆，雇主都說沒有年齡歧視，但「聽聽就好」。

台灣面臨老化與缺工，企業應改變聘雇思維擴大CSR範疇，國家應提供職能再造、促進就業，長者更應改變「老人工作很丟臉」的消極態度來貢獻社會，避免台灣陷入上百萬人「拔劍四顧心茫然」、未富先老，及缺工缺才的產業困境。

就業 疫情 歧視

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