M60A3與M-1A2T戰車夾擊 國軍放棄輪型戰車研發

輪型戰車D1樣車使用雲豹甲車二代載台。圖為雲豹二代載台。（記者洪哲政／攝影）

台灣國防部 軍備局耗資7億元台幣(約2212.4萬萬美元)預算 執行獵豹案，研發兩輛105公厘砲輪型戰車，在陸軍採用改良延壽M60A3戰車搭配對美採購M-1A2T戰車下，決定不再投資 軍備局研發第三輛樣車，也不再評估建案採購部署。

據了解，目前獵豹輪型戰車唯一還有的機會，可能比照中共解放軍現役ZTL-11型裝甲突擊砲車，改用配備水中推進器，具有泛水浮游的能力底盤，爭取換裝台灣海軍陸戰隊現有100輛M60A3戰車，以滿足陸上機動打擊、跨區快速應援，與兩棲登陸規復作戰等多重需求。

軍備局研發輪型戰車之初，中科院曾遭遇105公厘低壓砲取得困難，中科院招標前，已有台灣廠商先透過美國公關公司洽商美方合作意願，但美方早已停產105砲，引發採購爭議，雙方鬧上法庭，至於採購105砲前，為何已有特定廠商先行洽談美方意願，是否有內情，中科院始終未有具體說明。

軍備局宣稱台方已有自製低壓砲能量，兩輛原型車D1、D2，陸軍裝訓部對於車輛載台過高，車體與砲塔過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產，獵豹專案年底斷炊，軍備局仍希望研製第三輛改良型樣車。

據指出，陸軍採購M-1A2T戰車，2024年接裝38輛，2025年42輛，2026年28輛，合計108輛。未來在地區指揮部、聯兵旅架構下，以戰車連為單位，分散部署北部聯兵旅，鄰近高速公路林口交流道的金龍營區、待整建的大崗營區、北五堵營區與淡水營區等。

輪型戰車研發案因陸軍以M-1A2T戰車，搭配現有M60A3延壽計畫下，確定不建案採購。