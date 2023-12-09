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北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

記者洪子凱／台北9日電
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女今舉行120周年校慶系列活動，適逢校內儀隊成軍60周年，校方邀請儀隊校友返校演出，年齡從18歲到72歲都有，最年長成員72歲陳達揚1963年表演後再沒拿過刀槍，在學妹鼓勵下決定參加，歷經半年練習再次表演，她坦言雖有點生疏，但也很開心，彷彿回到17歲，給自己表現打80分。

北一女儀隊成軍於1963年歷史悠久，今年校慶120週年，也適逢儀隊成軍60周年，校方特別邀請儀隊校友回母校表演，200多位成員年齡從18歲到72歲都有，歷經半年時間練習、走位，展現跨世代合作，所有成員一同耍槍、將白槍拋向天際、手持禮刀敬禮，相當壯觀。

北一女上午舉行120周年校慶系列活動「北儀一甲子．重返十七歲」，北一女儀隊60週...
北一女上午舉行120周年校慶系列活動「北儀一甲子．重返十七歲」，北一女儀隊60週年，為慶祝一甲子，200名跨世代200名橫跨4到59屆的員上午重返校園操場，一起回到17歲，帶來跨世代演出。(記者曾吉松／攝影)

曾是25屆儀隊成員徐小姐表示，很難得有機會可以參加表演，練習時看到好多好久不見的老同學，而且女兒是56屆儀隊隊長，兩人就一起報名參加。女兒也興奮表示，媽媽是一個很熱愛冒險的人，也很開心能跟媽媽同場演出，同台演出也是兩人之間約定，很開心學校幫忙完成夢想。

表演陣容中最年長的是72歲的陳達揚，她表示，一開始得知這個消息本沒打算參加，但學妹的勸說下決定參加，剛開始練習節奏很亂，自己1963年畢業後就再沒練習過，但經過半年每個周末練習，過程也有年輕一輩學妹分享、指導，慢慢找回當初甩刀的節奏。

現場還有母女同為儀隊成員，同框演出表演。(記者洪子凱／攝影)
現場還有母女同為儀隊成員，同框演出表演。(記者洪子凱／攝影)

陳達揚說，今天再度走回熟悉校園表演，內心很激動、很開心，音樂一下那一刻彷彿自己又回到17歲，給自己表現打80分。北一女校長室秘書吳銘祥表示，疫情解封又恰逢儀隊成軍60周年，校友們號召歷屆成員返校表演，從下半年開始密集訓練，在表演中展現基本耍槍、交換槍枝動作，也呈不同隊形，很展現校友們團結默契。

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