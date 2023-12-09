氣候變遷績效 台灣倒數第7 4大項2「極差」

最新全球氣候變遷績效指標8日出爐，台灣排名第61，「溫室氣體排放」位居倒數第四。圖為高雄林園石化工業區。（本報資料照片）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，德國 看守、新氣候研究所、全球氣候行動網絡等獨立機構8日公布一年一度的全球氣候變遷 績效指標（CCPI），前三名從缺，丹麥第四，接著是愛沙尼亞、菲律賓，而台灣較去年退步四名，排名第61名，在64國中排名倒數第七，僅略優於南韓、俄羅斯及加拿大。

本報昨天專訪人在杜拜的環境部長薛富盛。他表示，尊重任何評比，也會納入參考。至於台灣氣候政策是否有待加強？薛富盛強調，「在沒有淨零之前，都要繼續努力」。

氣候變遷績效指數由德國看守組織主辦，自2005年評比各國的氣候保護績效，評比的國家涵蓋全球九成以上的碳排放，是許多金融業者永續投資方向的參考指標之一。

CCPI評分總共分為四大項目，溫室氣體排放占40%，再生能源、能源耗用和氣候政策各占百分之20%。

台溫室氣體排放表現最差

「溫室氣體排放」是台灣表現最差的項目，位居倒數第四名，是非產油國家的最後一名，在人均碳排放、2030年減碳 目標都被評為「極差」。台灣的人均碳排放約為每年12噸，是全球平均的兩倍以上，2030年減碳目標僅24%，也落後許多國家。

「再生能源項目」台灣排名第51，表現遭評「差」，其中「再生能源占比」及「2030再生能源目標」為「極差」。2022年台灣的再生能源僅占整體電力的8.3%，2030年目標也只有27%。

至於在「能源耗用」項目中，台灣排名第57，在人均能源用量及2030年節能目標都是「極差」。

而四大項目中，台灣僅有「氣候政策」表現較好，位居24名，接近「中等」，該項目主要評估該國氣候政策目標及具體作為。

控制升溫1.5度全球落後

看守德國的氣候指數專案負責人柏客（Jan Burck）表示，有些國家的氣候績效表現相較其他國家更好，但實際上，若要以控制升溫在一點五度的目標來看，全球現況是遠遠落後。

薛富盛則引用歐盟委員會聯合研究中心報告表示，相對於2005年，台灣減碳7%，在亞洲地區僅次於日本。

薛富盛說，該份報告有210個國家參與，也獲聯合國大會採用，台灣排名45名，屬於前段班。相對德國看守協會評比僅有64國參與，哪份報告較有公信力，相信民眾的眼睛是雪亮的。

至於未來是否會考慮退出評比？薛富盛說「沒有一定必要」，環境部會盡力提供資料給任何評比單位，至於結果，社會自有公評。

環境部認為評比不合理