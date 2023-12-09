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北一女師批108課綱刪古文「無恥」 侯友宜喊當選檢討

台灣新聞組／台北9日電
108課綱少了15篇經典古文，北一女教師區桂芝認為書商會揣摩上意以便通過審核，百年樹人的大業全毀在意識形態。（記者陳柏亨／攝影）
108課綱少了15篇經典古文，北一女教師區桂芝認為書商會揣摩上意以便通過審核，百年樹人的大業全毀在意識形態。（記者陳柏亨／攝影）

北一女國文老師區桂芝日前發表短講，認為新課綱刪除顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥」課綱；教育部長潘文忠昨天說，教育部和新課綱從未廢棄禮義廉恥，高中選文仍有文章論及品德和修養。不過，區桂芝再度批評，教育部選了必讀古文15篇，雖然課綱從來沒有說要刪掉什麼，可是這15篇既然是教育部選的必讀古文，書商要通過審核會揣摩上意，司馬昭之心路人皆知。

本報系聯合報報導，北一女中教師區桂芝指出，108課綱刪除多篇經典古文，導致學生價值觀混淆、是非錯亂，痛批新課綱是無恥的課綱。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，他當選後，將親自主持教育國是會議，重新檢討108年課綱。

國民黨立委曾銘宗呼籲民進黨，中華文化沒有意識形態，民進黨總統參選人賴清德口口聲聲說不推動台獨，卻縱容側翼、教育部推動文化台獨或隱性台獨，國民黨給予最嚴厲譴責，呼籲賴清德重視此問題，出來講清楚。

前總統馬英九表示，區桂芝真正了解「文以載道」的傳統，他感慨的是，為什麼一位高中國文老師都知道的事，主管全國教育的官員卻似乎不懂？希望教育部從善如流，深入檢討課綱缺失，不要再讓高中老師、學生與家長及社會各界失望。

民眾黨總統參選人柯文哲表示，他個人反對去中國化，這樣做沒必要，畢竟台灣跟中國有相同的歷史文化，念一念古文觀止、讀孟子其實不是壞事，他個人有念唐詩、宋詞，人還是有文化素養，華人文化圈已經累積兩千多年文化，不用看得一文不值。

柯文哲表示，今年4月訪美見到美國在台協會前理事主席卜睿哲有一些想法，他聽完覺得很對，台灣跟大陸要表明有相同歷史宗教文化，但現在有不同政治跟生活模式，不要因為跟中國有競爭，就把整個文化丟掉。

教育部 國民黨 賴清德

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