課綱刪去經典古文 醉翁亭記、蘭亭集序也未列推薦

北一女中教師區桂芝日前指出，108課綱刪除如顧炎武的廉恥等經典古文，學生不再知道為何「士大夫之無恥是謂國恥」，導致學生價值觀混淆、是非錯亂，痛批新課綱是無恥的課綱。（記者陳柏亨／攝影）

北一女老師區桂芝日前發表短講，痛批108課綱刪去經典古文。根據教育部 資訊，新課綱前身、99課綱設有30篇古文選，新課綱則減為15篇，除顧炎武的廉恥外，其他耳熟能詳的如醉翁亭記、蘭亭集序等，均不列入推薦選文。但教師和教育團體表示，雖未列入，但只要教師覺得重要，仍能自己教。

108年新課綱上路後，從課程到大學考招都有重大變革。根據教育部資訊，新課綱前身、99課綱設有30篇古文選，但至新課綱則改為推薦選文15篇，99課綱時期文言文占比為45%至65%，至新課綱則減為35%至45%。

若綜觀新課綱15篇推薦古文，依年代從先秦、漢魏六朝、唐宋、明清以及台灣相關題材分別均選三篇；而99課綱時期30篇選文，包括醉翁亭記、蘭亭集序、指喻、漁父、廉恥等，均已未列入新課綱推薦選文，一度引發大學教授與高中教師不滿，於新課綱上路前發起新三自運動（自救、自寫與自教），指蔡政府新課綱是去為中國化服務。

升學 輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，新課綱訂定推薦選文15篇是供教科書業者編纂參考，絕大多數業者都會編入，其他如廉恥等雖未入列，但若教師覺得重要都可自行作補充或列入教材，「如果覺得廉恥很重要還是可以上」。