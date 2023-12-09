86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

國立清華大學86歲的前教務長、物理系退休 教授李怡嚴，昨把畢生積蓄及收藏，全捐給他奉獻一生、情感深厚的清大，包括價值8500萬元（台幣，下同，約270萬美元）的動產、不動產及唱片。李怡嚴因身體狀況未能出席，委託律師代表簽約，校方規畫捐款作為基金，將設實驗室與培育人才。

清大指出，李怡嚴27歲取得密西根大學物理博士學位後，1964年回清大任教，為清大物理所第一任所長，也是物理系創系元老之一。

捐贈儀式昨在清大名人堂舉行，李怡嚴雖不克出席，但許多教授好友、學生都受邀參加。71級物理系校友、中研院物理所研究員胡進錕是李教授最早期的博士生之一，他形容李怡嚴對台灣科學教育與發展貢獻良多。清大物理系退休教授閻愛德也分享，李教授是台灣理論高能物理學的先驅之一，「李怡嚴老師以校為家，他對清華的熱愛、對物理的執著，值得我們欽佩」。

根據校方規畫，李怡嚴捐款中的5800萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助3年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，同時也提供不分領域的新進教授獎勵。1500萬元撥給物理系，用於學術交流與人才培育。另1000萬元捐贈清華出版社，成立出版基金協助人文社會、藝術、教育領域的老師出版著作。此外，李怡嚴也將幾百張黑膠收藏捐贈清華圖書館 ，並捐200萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。