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台灣高教高齡化 中壯年教師數連10年走低

記者許維寧／台北9日電
台灣高教逐年高齡化，根據教育部統計，台灣大專校院專任教師數，10年間流失6000人。圖為新聞示意圖。(本報資料照片)
台灣高教逐年高齡化，根據教育部統計，台灣大專校院專任教師數，10年間流失6000人。圖為新聞示意圖。(本報資料照片)

根據教育部統計，102至111學年（2013-2022年）台灣大專校院專任教師數從5萬減至4.4萬人，10年間流失6000人，其中40至45歲中壯年教師數更是連10年走低，55至65歲資深教授數則持續攀升。學界分析，台灣此時最需要45歲左右的中壯年人才，但苦於高教縮編，難和國際搶人，未來大學恐面臨無人執教的窘境。

實際上，107學年（2018年）時，45至49歲專任教師數即首跌破1萬人，而50至54歲教授也於110學年（2021年）減為9000人，反觀55歲以上教授數則是持續攀升。以111學年為例，人數最多的年齡層已是55至59歲，但10年前則為45至49歲。

長庚大學校長湯明哲觀察，1990至2000年間，正值高教擴張時期，吸引不少海外學者回國，不過到了2010至2020年間，回國者大幅減少，又剛行遇上90年代歸國教授逐漸退休，苦無下一代可接棒，不少大學都有青黃不接的狀況。

湯明哲90年代回台任教。他表示，當年教授月薪8萬台幣（約2500美元），約是美國6折，30年後本薪、學術研究費雖略有調整，但整體才到10萬，「怎麼會有人回來。」政府近年雖祭出彈性加給，但多是短期方案。台灣此時正需要45歲左右、具最新知識的教授，但此情此景，未來恐面臨無人執教窘境。

台科大電子工程系特聘教授阮聖彰則認為，當前國家政策看不出可讓年輕人投入的願景，也許給予五年彈性薪水，但五年後可能不了了之，沒有真正站在學術角度給予協助。

高教逐年高齡化，暨南大學校長武東星分析，民間理想認為大學應聘請更多年輕專任教授提升教學，實際問題是政府補助多用於學雜費、住宿補貼上，用以改善增聘師資的資源沒有增加。學雜調整又是難以談論的議題，現下大學只能嘗試活化資產、補貼家用，才可能改善師資增聘難題。

陽明交大校長林奇宏建議，高教規模正在萎縮，導致年輕人力不敢貿然投入，因此結構趨於老化，台灣應將高教攬才視為完整國家政策做規畫。

退休 教育部

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