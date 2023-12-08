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108課綱刪顧炎武「廉恥」北一女師轟無恥

台灣新聞組╱台北8日電
北一女教師區桂芝在「歷史教育新三自運動協會」上批評108課綱是個無恥課綱。(視截截圖)
北一女教師區桂芝在「歷史教育新三自運動協會」上批評108課綱是個無恥課綱。(視截截圖)

蔡英文總統任內推動108課綱，「歷史教育新三自運動協會」召開記者會批評歷史教育「去中國化」，會中北一女中國文老師區桂芝對課網刪除顧炎武的「廉恥」提出批判，指去掉「廉恥」，學生不再有機會思考為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，她直指108課是個「無恥」的課綱。

綜合媒體報導，近日有一段批判去中國化108課綱的影片爆紅，影片中慷慨激昂的發言人正是北一女中國文老師區桂芝。區桂芝4日「歷史教育新三自運動協會」發表一篇2000多字聲明稿，她表示，回首20多年的教改，始終在「去中國化」的幽靈原則指導下，讓各級學校、老師、學生沉入愈來愈黑暗的教育深淵，走向沒有光的所在。

從影片可以看出，區桂芝在會指出，除了四書，108課綱刪掉的經典古文，其中刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，學生不再有機會思考為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再能理解「恥，是切切實實的覺悟」，再加上常見廟堂小丑個個吃香喝辣，年輕學子怎麼能不是非錯亂？「所以108課綱就是個『無恥』的課綱。

據報導，區桂芝也指，新課綱還刪掉唐代文學家柳宗元「始得西山宴遊記」，那是一篇處理個人生命挫折多重要的範文；刪掉北宋政治家范仲淹的「岳陽樓記」，從此學生們可能以為「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」是個神話，失去認識一個建立生命高度、學習大我關懷的典範；刪除戰國時代儒家學者荀子「勸學」，學生失去思考學習的意義、方法、步驟的導引佳作；刪除「台灣通史序」，讓學生不知道台灣人的祖先多重視民族精神、文化香火。區桂芝痛批，這是「犯下萬死莫辭的罪行」。

區桂芝表示，20多年來的教改，讓孩子失去紮實的基礎教育，更慘的是失去合宜的生活教育，老師不但沒有充足的時間進行深入完整的教學，也幾乎失去所有管教的權柄。這場學生、老師、國家教育長期三輸的改革，在108課綱施行後達到高峰。

記者會上有民眾拍攝並將影片放上網路，引發巨大回響，光是4日記者會當天在大陸媒體「今日頭條」就有15萬點擊率，近日傳出從北京到華盛頓已經有百萬點閱率，也被放上YouTube

影音：https://www.youtube.com/watch?v=oWmw5_JKkqY&ab_channel=DavidKuei

蔡英文 YouTube

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