藍白轟政府 「人民最缺好日子」

2023代表字7日出爐，「缺」字獲選年度代表字，第二名是「蛋」字，加起來剛好是「缺蛋」。圖為今年初台灣缺蛋情形。(本報資料照片)

台灣2023代表字大選票選結果公布，「缺」拿下第一名。國民黨總統參選人侯友宜 競選辦公室發言人陳柏翰表示，除了「缺」字，「蛋」的票數也緊追其後，顯見全民在這一年對缺電、缺工、缺蛋、缺民生物資等的百般無奈；民進黨 執政下，人民真正最缺的，恐怕就是好日子及政黨輪替。

針對民進黨十大民怨之首是「缺蛋」，侯友宜表示，缺蛋兩大問題，一個是弊案與發國難財、一個是食安，為何一人公司可補助1.75億(台幣，下同，約550萬美元)，為何要使用逾期的蛋，造成人民恐慌，民進黨至今沒有給全民真相。

陳柏翰指出，民進黨執政七年多來，可以說什麼都缺，原因除了政府嚴重失能，令人感到憤怒的是，背後還牽扯出小吃店進口快篩、高端疫苗炒股、綠能發財、雞蛋門神等一連串的官商勾結。

陳柏翰還說，值得注意的是「詐」字的票數名列第三名，也凸顯出民眾對近年詐騙案愈來愈多、民進黨政府花27億元打詐卻毫無成效的憤怒；還有許多民進黨高官牽涉im.B詐騙案，甚至是民進黨總統參選人賴清德 、民進黨本身亂開居住正義、非核家園等空頭支票，卻毫無能力實現，也都讓人民對「詐」的最直接感受。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，年度代表字「缺」凸顯民進黨執政不力的結果，完整反映出民眾的無奈心聲，接下來只能期待政黨輪替、國會三黨不過半，將「缺」口補起來。