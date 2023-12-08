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台灣2023代表字 學者：前六個字就是下架民進黨的理由

記者陳宛茜／台北報導
中國信託文教基金會董事長馮寄台(左二)、聯合報總編輯范凌嘉(右二)、「台灣最速男」楊俊瀚(右一)7日在律師鄧傑(左一)見證下，揭曉台灣2023代表字大選為「缺」。(記者曾吉松／攝影)
中國信託文教基金會董事長馮寄台(左二)、聯合報總編輯范凌嘉(右二)、「台灣最速男」楊俊瀚(右一)7日在律師鄧傑(左一)見證下，揭曉台灣2023代表字大選為「缺」。(記者曾吉松／攝影)

從疫前的缺水缺電、大疫時的缺口罩疫苗，到疫後的缺藥缺蛋，「缺」字已成為台灣人日常生活不缺席的關鍵字。由中國信託文教基金會、本報系聯合報合辦的2023代表字大選昨公布票選結果，「缺」字以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字；第二名是拿到6433票的「蛋」字，前兩名加起來剛好是「缺蛋」，精準呼應今年從民眾日常一路延燒到政治的蛋荒議題。

第三名則是「詐」字，拿到4662票。第四到第十名依序為困、盪、亂、轉、茫、變、盼。

「缺」字的推薦人是桃園市長張善政，推薦理由是房價攀升、有感通膨，讓人民荷包縮水；農業機關失職，長期缺蛋、蛋價高漲，還險釀食安危機；企業界憂心電力匱乏，影響投資信心；工安意外頻出、屏東工廠大火，更讓民眾缺乏安全感。

「蛋」字的推薦人是監察院前院長王建煊。但他推薦的理由並非蛋荒、蛋價，而是政治混蛋太多，台灣完蛋；年輕糊塗蛋影響選票，政治完蛋；貪汙處處，清廉政治完蛋；少子化，大家不下蛋；大學生品質低劣，台灣未來完蛋。

聯合報總編輯范凌嘉表示，今年選出「缺」字，證明讀者「很接地氣」，精準總結2023年。疫情前工商界憂心「五缺」問題，包括缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，但進入疫情時期，卻發現台灣不只「五缺」，還缺口罩、缺疫苗、缺快篩；今年好不容易等到疫後復甦，市場卻開始缺蛋，農曆年後又出現缺藥。

范凌嘉表示，為了解決蛋荒，政府進口雞蛋，卻製造更多問題，滯銷、過期的雞蛋成為燙手山芋。今年代表字第二名就是「蛋」，可見雞蛋是大家心中的痛；而物價上漲，讓人感覺「缺錢」，房貸負擔率、房貸所得比雙創新高，許多人「缺房」，年輕人缺錢、缺房，更不敢生小孩，造成嚴重的國安問題。

世新大學傳播博士學程教授游梓翔表示，前六名拼起來是「缺蛋詐困盪亂」，如果被問到「為什麼一定要下架民進黨」，最簡單俐落的回答就是這六個字「缺蛋詐困盪亂」。

游梓翔表示，台灣經常缺的還有「缺德」，不缺的只有「美德」。而且台灣也不是什麼蛋都缺的，我們不缺「壞蛋」。

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康，昨天舉行「火網打詐，重刑轟炸」政見記者會。侯友宜說，詐騙產業已經是近年「經濟發展最蓬勃的產業」，光是去年民眾就損失700億元，政府成立「打詐國家隊」，但詐騙案件卻愈來愈多，去年有2萬9000件、今年有3萬件。他說，犯罪是一種連動，詐團成員不只詐騙金額，還會引發毒品、暴力、組織犯罪。

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