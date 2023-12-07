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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

2024「台南400」系列活動起跑 形象影片曝光

本報訊
台南市長黃偉哲與「台南400」民間團體合影。（圖：台南市政府文化局提供）
台南市長黃偉哲與「台南400」民間團體合影。（圖：台南市政府文化局提供）

台南市政府於7日舉行「台南400」啟動暨形象影片會，為迎接2024年「台南400」系列行動正式揭開序幕。會中首次對外發表「台南400形象影片」，並闡述「台南400」十大必看亮點，也宣示台南這座擁有深厚歷史底蘊與人文脈絡的城市，以此迎接下個百年創新世紀的到來。2024年將會有貫穿全年度的精彩展演活動與文化建設，邀請國人及全球旅人們一起造訪台南，見證古都嶄新未來式。

台南市長黃偉哲表示，台灣於1624年捲入大航海時代的波瀾壯闊，荷蘭人航抵安平建立貿易據點之後的400年來，族群文化間的碰撞、衝突及融合未曾停歇，也奠定臺南擁有面向世界開放和交流的悠久傳統。2024年迎來「台南400」，它不僅是一場大型城市行動，而是一場以「台灣歷史」為根基，以「台南文化」為底蘊展開的國際行動。

台南市文化局局長謝仕淵提到，台南作為一座多元文化並立共生的城市，站在反思往昔歷史的基點，正視過去的殖民歷史、反省各波外來者對原住民造成的傷害，應重新整理、審視台灣先民的辛勤與奠基下來的文化基礎，期望回應當今世界對於追求和平的普世價值，「用過去豐沛現在，用和平守護未來」！

2024年「台南400」系列行動，將整合台南豐富的文化、觀旅與各產業資源，以包含文化大展、客家大展、原住民族群文化展、城市展、未來生活館及教育的時空旅行展在內多種動、靜態展演，揭示在地社會充沛多元的文化能量，帶動城市轉型再創新，大步迎向未來的下個百年，誠摯邀請全球各地的朋友，明年共同來台南交陪，參與台南400的過去、現在與未來。

「台南400」從2月台灣燈會、3月台灣國際蘭展、8月台灣文化創意博覽會及10月台灣設計展等國際型展會，不僅是橫跨全市府各局處的行動，號召民間共同響應的民間參與計畫、視覺識別授權，更多面向展現民間能量的爆發力。

「台南400」八大策展主題及對應活動等相關資訊，可上官網（https://tainan-400.tw/）查詢。

台南市長黃偉哲與文化部王時思次長共同主持「台南400」啟動儀式。（圖：台南市政府...
台南市長黃偉哲與文化部王時思次長共同主持「台南400」啟動儀式。（圖：台南市政府文化局提供）

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