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台生數學能力世界第3 PISA：焦慮也全球第3

記者許維寧／台北7日電
PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步。示意圖，人物與新聞無關。(本報資料照片)
PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步。示意圖，人物與新聞無關。(本報資料照片)

台灣2022年PISA成績日前出爐，台灣學生數學能力上升至世界第三，僅次於新加坡澳門，但台師大衍生教育新創企業數感實驗室卻示警，指台灣學生雖交出漂亮的能力成績，但背後數學焦慮指數亦同樣高居世界第三；教育部長潘文忠也坦言，台灣學生確實高成就亦伴隨高焦慮。

數感實驗室指出，台灣學生交出漂亮的數學能力成績，卻也有著高度的「數學焦慮」。根據PISA調查，通常數學焦慮高的國家，學生成績多較差，但若以OECD平均成績472分為基準，教育表現好的國家多都在基準線以上，此時便會發現，台灣學生能力雖高居第3，數學焦慮指數同樣位於全球第3，僅次於西班牙、日本。

數感實驗室分析，台灣學生可說既焦慮但成績亦好，背後原因可能是學生需投入較多練習時間以換取成績，或普遍認為數學成績等於數學能力，且考試時間短，但題目數量多，因而有「大家考試都還OK，但都怕數學」的現象。

北投國中數學老師林柏嘉表示，高成就伴隨高焦慮一直是東亞周邊國家的狀況，主要在於東亞家庭重視教育，而學生的學科表現又和升學緊密連結，學生無論能力好壞普遍都存在焦慮感，能力好的學生憂心被超越、被比下去，能力中後段的學生則怕追不上同儕。

林柏嘉坦言，社會觀念很難扭轉只能嘗試改善，如過去基測曾經採用60分制，但逐漸演變成會考的等級制，就是希望模糊化分分計較的心理，也確實有助於緩解升學壓力。

潘文忠說，「過去的數學對學生打擊確實很大。」但新課綱已考量到學生志向不同，將數學科拆分為A、B版本，如理工傾向的學生跟人文社會學科生即有不一樣的數學需求，讓學生不會均採用一樣的難度，「選擇需要的數學就好。」

升學 新加坡 澳門

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