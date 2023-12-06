台PISA排名大躍進 數學全球第3 獲評「具有韌性」教育
教育部與師範大學昨公布由經濟合作暨發展組織(ＯＥＣＤ)主辦的「2022國際學生能力評量計畫」(ＰＩＳＡ)結果，台灣在新冠疫情間逆勢成長，數學、閱讀、科學素養的排名均較2018年進步，數學更為全球第三，甚至在疫情讓全球教育體系大亂之際，只有台灣與日本、韓國及立陶宛被評為「具備韌性」的教育體系。
台灣第6度參與ＰＩＳＡ評比，6000名的15歲在學學生參加測驗。台師大與全球同步公布的結果中，台灣學生的數學表現平均547分，比2018年進步16分，排名全球第3名；閱讀素養平均515分，排名第5名；科學素養平均537分，排名第4名，均優於ＯＥＣＤ平均與台灣上次的表現。
台師大終生榮譽國家講座教授蔡今中指出，ＰＩＳＡ依據分數，將學生表現由高至低分為9個水準，台灣本次成績為在水準5以上的高表現學生有31.7%，僅次於新加坡的41%，為世界第2。成績未達水準2的低表現學生占14.6%，代表學生的數學基本能力普遍達到基礎水準。
由於近年學生使用手機，可能造成對閱讀能力的影響，在教育界引發熱議，台灣的國際排名在前兩次評比中，都比數學與科學素養低，但本次閱讀表現，從上次的第17名，進步到第5名。
蔡今中分析，ＰＩＳＡ自2015年起數位化，這幾年疫情的影響與網路學習的推進，讓學生愈來愈熟悉在數位環境裡閱讀。他更在記者會中語帶哽咽地說，台灣可能受到疫情衝擊較小，疫情期間即使學校有停課，全體教師快速因應疫情變化，推動遠距教學、數位學習，達成「停課不停學」的目標，看到今年的數據，非常感動。
由於ＯＥＣＤ國家的數學、閱讀與科學平均分數皆下降，只有台灣、日本、韓國及立陶宛在主測的數學表現、數學教育機會均等程度、幸福感等三項，都較ＯＥＣＤ平均值相當或更高，2018年到2022年間，上述向度的表現都要呈現持平或進步趨勢，才被評為「具有韌性」的教育體系。
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