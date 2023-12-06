台新冠升溫 高峰估落明年1月中 機場採檢尚無黴漿菌

疾管署於11月26日起在4大機場啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，迄今篩檢88名旅客，以流感病毒居多，尚未篩檢出肺炎黴漿菌。(記者季相儒／攝影)

新冠疫情 再起，上周新增260例新冠併發症(中症、重症)個案、31例死亡，雙雙創下近期新高，疾病管制署副署長羅一鈞表示，最新預估這一波新冠高峰將落在明年1月中旬到1月底，屆時平均每天感染1.8萬至2萬人之間。另新冠、流感 高峰可能重疊，民眾應盡速接種疫苗 。

臨床觀察也是如此，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，目前新冠確診者症狀多屬輕微，因此就醫人數並不多，但明年1月將面臨流感、新冠兩大疫情高峰，而呼吸道融合病毒也可能掀起一波流行，民眾應做好防疫措施。

「新冠對健康威脅不可輕忽」疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增260例新冠併發症個案，較前一周(11月21至11月27日）驟增248例，為5周以來新高。上周新增病例中，98%未曾接種新冠XBB疫苗。

上周另增31例死亡病例，為近4個星期以來的新高紀錄，較前周增加18例，而新增死亡個案中97%未曾接種新冠XBB疫苗。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案中較年輕個案為南部40多歲男性，本身患有心律不整、高血壓病史，並未接種XBB新冠疫苗，11月中旬持續兩天呼吸喘，且合併發燒、呼吸急速、心跳加快、心律不整、血壓降低等症狀。緊急就醫，檢查後發現心臟跟肝腎功能異常，且心因性休克合併多重器官衰竭，雖使用抗生素、抗病毒藥物治療，但病況持續惡化，住院4天後不幸過世。

羅一鈞表示，近期疫苗打氣明顯回升，上一周累計4萬3218人接種疫苗，較前一周回升6成。目前新冠XBB疫苗累積接種59.8萬劑，仍有103萬劑庫存。目前共有1500多家醫療院所提供「隨到隨打」疫苗接種服務，民眾可以至疾管署官網「秋冬疫苗專區」查詢相關資料。

為因應中國大陸近期爆發多種呼吸道病毒流行，疾管署於11月26日起實施4大機場「定點監測、鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞指出，截至12月4日，共採檢88人，以流感病毒居多，尚未驗出肺炎黴漿菌及其他病原體。

羅一鈞表示，中國大陸衛生單位資料顯示，近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情，即以流感為主，肺炎黴漿菌感染率已經下降；但是，大陸社區出現鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等，增加防疫的困難，所幸並未檢出新型病原體。

羅一鈞說，機場「定點監測、鼓勵採檢」措施迄今，累積採檢88人，其中68人為陽性，分別為流感病毒48例(7成)、新冠病毒9例、腺病毒6例、鼻病毒兩例、副流感病毒及一般冠狀病毒各兩例，另一例同時檢出流感病毒、新冠病毒。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬認為，這波大陸疫情對台灣影響不大，目前社區呼吸道病毒以流感病毒、腺病毒居多，黴漿菌並沒有預期的高。明年初將有一波流感，建議民眾接種疫苗。