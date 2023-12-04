我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

逃避習治理 中國「走線人」大增：在美才活得像人

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

聯合新聞網／即時報導
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國大陸顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國大陸顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，近期中國大陸不少顧客光臨海底撈，便會要求店員跳一段科目三舞蹈，而顧客將影片上傳網路平台後，導致更多人特地到店朝聖，不僅因此傳出有顧客為此爆發衝突，這波風潮甚至間接影響台灣海底撈員工，經常被客人詢問能不能跳科目三，坦言壓力大到想離職。

大陸許多省的海底撈近期喊出「不是男模點不起，而是海底撈更有性價比」口號，號召店員跳起抖音火紅的科目三舞蹈，主要由腳步固定左右擺動，搭配手部刀劍、轉圈、蓮花手、繞圈等動作，從TikTok搜尋一下便能看到河南、北京、福建、廣州等地，甚至連馬來西亞的海底撈都開始跳起科目三。

不過日前大陸卻傳出有顧客因不滿科目三音樂太吵，與點播顧客引發糾紛還大打出手。而科目三紅遍大陸，也間接對台灣海底撈造成影響，有網友留言好奇詢問，「台灣海底撈有沒有？」，對此，有網友表示中國這波害到台灣海底撈店員，「朋友在海底撈上班每天都被問有沒有科目三可以看，已經說要離職了」。

此外，也有網友分享，台灣早已經有分店開始跳起科目三，不僅台中大遠百海底撈有店員大方跳起科目三，連中友百貨也有，甚至撈麵師傅也加入舞蹈行列，而搜尋TikTok，發現有民眾在台南南紡海底撈邀請變臉師傅一同跳起科目三，可見這波「科目三旋風」對台灣的影響之大。

抖音 TikTok 河南

上一則

王貞治送蔣萬安球棒 58年前老照片翻出...網：超感動

延伸閱讀

聯邦法官擋下蒙大拿州TikTok禁令 指反違言論自由

聯邦法官擋下蒙大拿州TikTok禁令 指反違言論自由
「逾越州府職權」法官擋下蒙大拿州TikTok禁令

「逾越州府職權」法官擋下蒙大拿州TikTok禁令
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
深圳這家企業給員工放10個月長假 沒人提離職、公司也沒錢賠

深圳這家企業給員工放10個月長假 沒人提離職、公司也沒錢賠

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17

超人氣

更多 >
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈