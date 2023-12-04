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台東93歲草編國寶 黃嬌明年將開班授藝

記者徐白櫻／台東4日電
黃嬌阿嬤是國寶級草編藝術大師，也是全台極少數藺草編織工藝家。（記者徐白櫻／攝影）
黃嬌阿嬤是國寶級草編藝術大師，也是全台極少數藺草編織工藝家。（記者徐白櫻／攝影）

台東婦人黃嬌擁有一身藺草編織好技藝，獲「台灣工藝之家」認證，高齡93歲的她至今手藝精湛、創作不懈，昨辦社區見面會，預告明年將開班授課，傳承藺草編織。

黃嬌豁達地說，年事已高、要盡量教，不要把一身好功夫「帶回去」。

藺草主要生產於苗栗苑裡及台中大甲一帶，黃嬌以藺草草編藝術獲國立台灣工藝研究發展中心肯定，背後有段移居開墾故事，旭村文教推展協會昨辦見面茶會，邀黃嬌分享創作過程。

黃嬌家人說明，黃嬌成長於台中清水，藺草編織是當時重要副業，移居台東至50歲後才重拾年少興趣，編織生活器具，很受歡迎，還有日本客人專程來買。

「台東不產藺草！」黃嬌孫女說，台東藺草取得不易，阿公生前還為阿嬤特別栽種藺草，阿公離世後，家人不善種植，因為阿嬤喜歡草編，家人四處尋草，支持阿嬤興趣。

在台東大學退休教授林永發、曾興平等人鼓勵下，黃嬌嘗試以乾隆下江南、24孝、蘇武牧羊及八仙過海等民間故事當主題，透過圖片及家人口語解說創作，曾獲51屆全省美展佳作，也獲頒「台灣工藝之家」。

旭村文教推展協會總幹事陳東宏表示，黃嬌年事已高，迫切想傳承技藝，協會預計明年初開班，讓黃嬌技藝在台東持續傳承。

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