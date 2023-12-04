台大設政經學院 陳文章：無藍綠立場

台大校長陳文章說明國際政經學院爭議，強調非受某人指使，是自己發想。(記者侯永全／攝影)

台大擬依創新條例設置國際政經學院，但校內擔憂政商介入，恐成蔡政府政治遺產，且打壞教師聘任現制並與既有學院搶學生，10月校務會議時遭擱置。台大校長陳文章接受本報聯合報專訪坦言沒料到遭擱置，不斷強調「真的不是外界說的那樣」，「不是某人指使我做，內容是我自己發想」，願和既有學院雙向合聘教師，教師甄聘會三級三審，且只開放大二以上學生輔系或雙主修。

台大預計12月23日校務會議提案再戰，5日將先舉辦全校性說明會，屆時能否解除師生疑慮，將是該案後續可否順利闖關的關鍵。

台大擬依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設政經學院，該條例提供有別於大學法規範的彈性體制，供大學嘗試實驗性計畫。但在陳文章報告前，校內便傳出政經學院恐是蔡政府政治遺產、為安插卸任官員鋪路。

理學院教師代表簡旭伸當時在校務會議時說，台大應研究創新條例下的校中校、院中院會不會是加了毒藥的美酒？社科院院長蘇宏達也說，以歐洲政經學院為例，多數教師和歐盟 等機構合聘，學者常來訪而合聘成本低，但台灣無此條件，屆時恐花大錢請師資、花獎學金請學生。且依創新條例，產創學院管理會台大代表席次有限，屆時學校恐無法掌控。

陳文章受訪說，近年台灣國際地緣政治重要性逐年提升，台大基於責任，有必要配合人才發展策略，因而研擬設立政經學院，「不是某人指使我做，內容是我自己發想」。

陳文章說，台灣難聘頂尖師資，創新條例下師資聘任較彈性，除了願和既有校內學院雙向合聘教師，也盼邀海外簽約學校派請教師共授學程、來台短期講學，海外師資亦可和校內學院共享。

政經學院規畫開設3學程，碩博班只預計各招收15至30人，核定新增15名師資，規模不大，勢必要和校內學院互補，才請電資學院、醫學院等都提跨域專業課程模組，並已邀日本 京都大學、早稻田大學開啟雙聯交換、共授課程。陳文章說，政經學院非另設大學部，大學部只開放大二以上學生輔系或雙主修，不會和既有學院搶學生，若有合聘教師，還能增加收取研究生管道。

全台已有11所大專校院、12所相關學院，因此陳文章強調，政府沒優厚台大，每校、每學院均一體適用規定，且因是國發會部分出資，要和政府報告。產業界也不會輕易出錢，今年6月起11走訪企業說明構想，企業也認為台灣確實需要國際型政經學院，富邦金、國泰金及台積電 等7家企業簽妥意願書。

如何免除政商介入疑慮？陳文章說，屆時教師甄聘會對外公告，仍由校內各院教師組成教師甄選委員會，如欲聘請經濟專家，就邀經濟系教授擔任委員。之後再將名單送交同為校內專任教師組成的產學會審議，最後送至校級教評會認定，維持三級三審。

「我個人沒有藍綠立場，這就是為了台灣好」。陳文章說，不在乎個人毀譽，想推展的校務會盡量努力，沒通過也沒關係。台大即將迎來100周年，不能只固守「台灣大學」4字，要創新才能繼續挺立。