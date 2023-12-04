大巨蛋開幕成為台北大彩蛋 學者：不能忘了誰卡蛋

台北大巨蛋規畫興建歷時32年，首場正式比賽3日迎來亞洲棒球錦標賽「台韓大戰」，並開放1.7萬名球迷觀賽，現場幾乎座無虛席。(中央社)

亞洲棒球錦標賽3日在台北大巨蛋舉行首場正式比賽。世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，大巨蛋剛開幕就成為台北的一顆大彩蛋，這個彩蛋得來不易，「不能忘了誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋」。

游梓翔表示，這顆蛋命運多舛，歷經至少四個階段，一是生蛋階段，關鍵人物：郝柏村、陳水扁 、宋楚瑜。政院拍板後，阿扁選擇松菸現址，得到主管松菸的宋省長配合，但兩人隨後一落選一被凍省，大巨蛋案暫停。

他說，二是孵蛋階段，關鍵人物：馬英九 、郝龍斌。馬市府再次選址松菸，辦理招標，遠雄2006得標，但因交通環保難題延宕。期間質疑大巨蛋者不少，如市議員黃珊珊2007年8月要馬市府檢討興建必要，說大巨蛋蓋了會是「蚊子館」，變成「大廢蛋」。幾經波折，大巨蛋在郝市府任內的2011年才得以開工。

游梓翔表示，三是卡蛋階段，關鍵人物：柯文哲 、民進黨。柯P當選，視大巨蛋為弊案，甚至一度想「廢蛋」「拆蛋」，後來知道這不可能，但與遠雄數回合拉扯，不斷「卡蛋」。柯P任期後段又想加快「孵蛋」，變成中央以消防審查為由阻擋，這下換成柯P說中央「卡蛋」。

游梓翔表示，四是彩蛋階段，關鍵人物：蔣萬安、李四川。蔣萬安上任後全力促成大巨蛋完工，在副市長李四川的推動下，10個月間完成各項安全檢查並舉行測試賽，大巨蛋順利開幕。於是，我們終於有了大巨蛋，32年實在等得太久。這中間誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋、誰讓它能以彩蛋姿態光榮開幕，都會留在歷史上。