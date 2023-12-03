全球退休金排名 台灣輸大陸 倒數第9

台灣最近在全球退休金評比中，位居後段班，專家認為，關鍵原因包括，政府財務壓力大，個人退休金存不夠，世代不公，以及高齡貧困退休金極度不足。(記者杜建重／攝影)

人力資源顧問業者美世（Mercer）、特許金融協會（CFA）近期公布「全球退休金 指數」 ，台灣排名全球第39，不僅低於日本，也低於中國大陸。台灣退休金專家直指，除了勞保可能5年後破產 ，台灣人的退休生活還潛藏健保 破產、長照不足等危機。

該評比共有47個國家受評，主要考核退休金制度的「充足性」（Adequacy），「可持續性」（Sustainability）與完整性（Integrity），由荷蘭拔得頭籌。報告給台灣三個建議，一是台灣應努力提高最貧困高齡族群的最低支持水準；二是引進規定，將部分退休金給付視為收入來源；三是預期壽命增加，應逐步提高領取國民退休金的年紀，且同步提高老年人勞動參與率。

中華民國退休金協會常務理事、政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智分析，台灣退休金制度評比不佳，有四大原因：政府財務壓力大，個人退休金存不夠，世代不公，以及高齡貧困退休金極度不足。

他說，評比第一的荷蘭，在第一層的社會安全支柱，可月領約新台幣3萬（台幣，下同，約960美元）至4萬元，且照顧了99%人口；反觀台灣第一層支柱國民年金 ，目前平均月請領金額3918元，非常少。

台灣退休金制度危機，主要受人口因素影響，尤其台灣將在2025年進入超高齡社會，屆時老年人口占比將大於20％，「亞洲各國都浮現高齡化問題，但台灣邁入超高齡社會速度是全世界最快，」台灣人壽通路營業總處處長廖俊禎點出問題。

從15-65歲人口分布來看，我們人口紅利10年前最高，當時是74%，現在慢慢降到70%，未來50年後會降到47.8%；黃泓智表示，這代表無論是退休金還是健保制度，繳錢的人愈來愈少，花錢的人愈來愈多。

根據推估，三大退休金國民年金保險、公教退撫舊制退休金、勞工保險，距離財務缺口年限分別為29年、18年和5年。

黃泓智表示，勞保財務逐年惡化，如果不改革，虧錢都由政府補，估勞保2028年破產，當年度要補2360億元 ，此後，財務缺口還會逐年擴大，健保則在2050年出現3250億元缺口。

他提醒，台灣1年總預算2兆多元，如果不改革，屆時政府每年至少要花上兆元去補足財務缺口。