專家：金錢價值比趨低 退休金世代不公

25歲的勞保族群，現在繳1塊錢，將來只能拿到1.77元，主因是少子化，現在的年輕人，未來沒有年輕人繳錢給他們，導致世代不公。圖為夜晚仍在工作的勞工。(記者潘俊宏／攝影)

「現在65歲的人，勞保繳1塊錢，能拿回7.39元，可是25歲的人，1塊錢只能拿回1.77元」，台灣退休金 制度不但全球排名後段班，還充滿世代不公，中華民國退休金協會常務理事、政治大學風險管理與保險 學系特聘教授黃泓智說。

黃泓智認為，看待世代公平性，可從不同年齡參與者的「金錢價值比」觀察，也就是現在繳的1塊錢，以後可以拿回多少。

他的假設情境是，公保之外的其他職業，第一層退休保險費率上限都是12%，破產 後採取隨收隨付制，也就是給付改變、費率不變。

比較勞保、國保、公保三種職業別，65歲者的金錢價值比，分別是7.39、10.65和1.65 。以勞保來說，現在65歲的人，繳1塊錢，將來可以拿到7.39元。

25歲族群在三種職業的金錢價值比，分別是1.77、0.52、0.78。也就是，現在25歲的人繳1塊錢勞保，將來只能拿到1.77元。

黃泓智說，「現在是年輕人繳（保費）給退休的人，但因少子化，現在的年輕人未來沒有年輕人繳錢給他們，導致嚴重世代不公」。

除了勞保改革迫在眉睫，目前堪稱模範生，還有29年才會破產的國民年金，雖可撐比較久，不過黃泓智提醒，「也不能放著不管」。

另外，他提到，何以荷蘭的退休金制度可以名冠全球，很重要的原因是它照顧到99%的人口，這給台灣的啟示是，萬一不得已台灣年改要降低給付時，一定要優先保障高齡貧困族群。