我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

專家：金錢價值比趨低 退休金世代不公

記者仝澤蓉／台北3日電
25歲的勞保族群，現在繳1塊錢，將來只能拿到1.77元，主因是少子化，現在的年輕人，未來沒有年輕人繳錢給他們，導致世代不公。圖為夜晚仍在工作的勞工。(記者潘俊宏／攝影)
25歲的勞保族群，現在繳1塊錢，將來只能拿到1.77元，主因是少子化，現在的年輕人，未來沒有年輕人繳錢給他們，導致世代不公。圖為夜晚仍在工作的勞工。(記者潘俊宏／攝影)

「現在65歲的人，勞保繳1塊錢，能拿回7.39元，可是25歲的人，1塊錢只能拿回1.77元」，台灣退休金制度不但全球排名後段班，還充滿世代不公，中華民國退休金協會常務理事、政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智說。

黃泓智認為，看待世代公平性，可從不同年齡參與者的「金錢價值比」觀察，也就是現在繳的1塊錢，以後可以拿回多少。

他的假設情境是，公保之外的其他職業，第一層退休保險費率上限都是12%，破產後採取隨收隨付制，也就是給付改變、費率不變。

比較勞保、國保、公保三種職業別，65歲者的金錢價值比，分別是7.39、10.65和1.65 。以勞保來說，現在65歲的人，繳1塊錢，將來可以拿到7.39元。

25歲族群在三種職業的金錢價值比，分別是1.77、0.52、0.78。也就是，現在25歲的人繳1塊錢勞保，將來只能拿到1.77元。

黃泓智說，「現在是年輕人繳（保費）給退休的人，但因少子化，現在的年輕人未來沒有年輕人繳錢給他們，導致嚴重世代不公」。

除了勞保改革迫在眉睫，目前堪稱模範生，還有29年才會破產的國民年金，雖可撐比較久，不過黃泓智提醒，「也不能放著不管」。

另外，他提到，何以荷蘭的退休金制度可以名冠全球，很重要的原因是它照顧到99%的人口，這給台灣的啟示是，萬一不得已台灣年改要降低給付時，一定要優先保障高齡貧困族群。

退休金 破產 保險

上一則

賴清德找網紅搶年輕票 游淑慧酸爆：連笑話也抄網路梗

下一則

蕭美琴曾放棄中華民國國籍？ 藍議員提1疑點要民進黨說清楚

延伸閱讀

兩岸產業合作契機 專家曝「這產業」

兩岸產業合作契機 專家曝「這產業」
COP28直擊／峰會倡核能 專家：新總統召開能源國是會議

COP28直擊／峰會倡核能 專家：新總統召開能源國是會議
柯盈配民調居第三名 柯文哲稱關鍵在年輕人投票率

柯盈配民調居第三名 柯文哲稱關鍵在年輕人投票率
報告：公共退休金與主權基金偏好印度甚於中國 有意加碼抗通膨債券

報告：公共退休金與主權基金偏好印度甚於中國 有意加碼抗通膨債券

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆