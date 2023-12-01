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政院拍板 明年健保成長率4.7% 保費不調漲

台灣新聞組／台北1日電
明年健保總額為8755億元、成長率4.7%，由於健保安全準備金仍足，明年健保費不會調漲。(記者林伯東／攝影)
明年健保總額為8755億元、成長率4.7%，由於健保安全準備金仍足，明年健保費不會調漲。(記者林伯東／攝影)

行政院昨拍板定案明年健保總額，預算金額達8755億元、成長率4.7%，較今年增加391億元。衛福部健保署長石崇良說，此為近8年來成長率首次與國發會建議上限一致，預估今年及明年底安全準備金均達一個月以上，明後年健保費可望不調整。

行政院昨通過衛福部「健保總額成長率及點值調節」方案，明年健保總額預算執行重點，包括擴大新醫療科技給付70.93億元、強化全人醫療照護84.16億元、擴大居家與機構照護7億元、建立跨院區域聯防2.08億元、提升護理照護量能46.59億元、增加兒童急重症照護4.61億元、強化醫管感染控制2.25億元等。

石崇良表示，今年疫後國人就醫大增，且今年3月新冠肺炎醫療費用改以健保支應，進而稀釋健保點值；健保署將採兩階段撥補，針對高於2019年申報量部分，以一點值補助一元給予各分區，其餘部分若平均點值未達到一點值0.9元，則會補到0.9元。

健保署估算，今年第一、二季將撥補醫院、西醫基層、中醫，合計約五1.3億元。相關補助預算來源，石崇良說，健保總額每年會編列「調節非預期風險及其他非預期政策所需經費」，今年編列8億元，不足部分，由行政院挹注健保基金240億元中支應43.33億元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，未來點值補助期待制度化，當點值低於0.95時，即由政府公務預算撥補，醫院才能掌握預算規畫，為醫護人員加薪、優化ＩＴ環境等，提升醫療品質。

各界揣測，衛福部釋出利多與執政黨未將醫界納入不分區立委名單有關。前衛生署副署長張鴻仁說，政府編列預算撥補點值，為因應新冠疫後點值下降，「本就該給醫界」。醫師公會全聯會理事長周慶明說，肯定政府的決定。

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