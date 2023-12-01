「向海致敬」4年 金門海廢未減 65億淨海如打水漂 

金門東北角海岸曾出現數量驚人海漂垃圾、保麗龍積成河，看了怵目驚心。(圖：金門縣環保局提供)

台灣海邊垃圾清不勝清，離島金門更首當其衝，長年飽受海漂垃圾之苦，政府雖投入大筆預算 清理海漂垃圾，但清了又堆滿，被批有如打水漂，效益不彰。國民黨立委陳玉珍直言，減少海漂垃圾關鍵是源頭管理，以金門為例，目前兩岸關係緊繃、缺乏對話，一直無法協商環境管理的具體行動，未來兩岸應對話、行動，金門海廢難題才有解。

行政院2020年編列65億餘元推動「向海致敬」計畫，清理沿岸海漂垃圾，4年過去，海岸髒亂依舊。2019年環團調查，新北瑞芳海岸被列為全台髒亂海岸線第一名；今年3月公布複查結果，瑞芳海岸仍撕不掉最髒海岸線標籤，且以塑膠瓶罐等一次性廢棄物、漁業廢棄物數量最多。

記者實地直擊新北北海岸，消波塊周邊、沙灘處處可見垃圾，往北到基隆市外木山大武崙沙灘，保麗龍、飲料罐、塑膠碎片、漂流木相當殺風景，大雨或颱風過後更是滿目瘡痍。

金門海漂垃圾更是棘手，且無奇不有，包含供桌、神主牌、棺材、廢棄漁船、情趣用品都有，環保局統計，每年沿岸海漂垃圾達4、500噸，東北季風時期尤其嚴重，年處理費用高達1千萬。

金門白淨的海岸線是觀光 賣點，曾有人在金門東北角船型堡附近空拍，目擊長約200公尺保麗龍河，縣府判斷是大陸福建及廈門沿岸箱網養殖使用的保麗龍，隨海流漂來，曾協商陸方落實汙染管制，但效果有限。

金門縣環保局科長黃杏玲說，大陸海漂垃圾千奇百怪，廢棄保麗龍所最為困擾，2020年有全球第一台移動式海廢保麗龍減容櫃，將海廢保麗龍處理後運到台灣，回收製成鍵盤與滑鼠產品，但處理成本偏高。去年引進全國第一套冷壓減容設施，提升海廢保麗龍處理量。她說，金門岸邊曾漂來300多個橘色大型浮筒，推測是對岸工程裝備損壞、脫落。

陳玉珍說，近期曾與環境部討論，盼將來自對岸的海漂垃圾送回，卻不見官方採取行動，兩岸缺乏對話，期盼未來能重啟交流，海漂垃處理才可望解套。

海保署副署長宋欣真說，海保署2020年起投資 1.2億元執行向海致敬計畫，海漂垃圾由船隻打撈後攜回，也有潛海人員協助清除海底廢棄物，共清除7134.5公噸海漂、海底垃圾。