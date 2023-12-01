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幸福大調查 北市奪冠 施政滿意度 台中第一

記者楊文琪／台北1日電
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」11月30日舉行公布記者會，國泰人壽總經理劉上旗（左二起）、嘉義縣副縣長劉培東、新竹市秘書長張治祥、嘉義市長黃敏惠、台北市副市長林奕華、台中市副市長王育敏、台東縣長饒慶鈴、雲林縣秘書長曾元煌、永慶房屋副總經理黃俊傑、經濟日報社長劉永平共同合影。(記者許正宏／攝影)
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」11月30日舉行公布記者會，國泰人壽總經理劉上旗（左二起）、嘉義縣副縣長劉培東、新竹市秘書長張治祥、嘉義市長黃敏惠、台北市副市長林奕華、台中市副市長王育敏、台東縣長饒慶鈴、雲林縣秘書長曾元煌、永慶房屋副總經理黃俊傑、經濟日報社長劉永平共同合影。(記者許正宏／攝影)

本報系經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」昨日公布結果，台北市勇奪冠軍，嘉義市拿下亞軍，第3到第5名依次是台中市、新竹市、台東縣。台北市長蔣萬安表示，這是全體台北市民與台北市府團隊共同努力的成果，接下來會繼續打拼幸福城市，不只是政治上、經濟上的首善之都，也是每個人都能憑藉努力實現夢想的希望首都。

至於「地方政府施政滿意度」調查結果，則由台中市獲得冠軍，滿意度為78.8%，市長盧秀燕領軍的執政團隊在台中積極招商拚經濟，也舉辦台中購物節等受好評等活動，獲得民眾肯定。嘉義市與嘉義縣並列第2，滿意度均為77.2%，第4名為台東縣的76.1%，第5名為雲林縣的73.9％。

經濟日報社長劉永平表示，經濟日報不僅關注產業動向與經濟局勢，也希望能為社會帶來更多的正向改變，所以做了這份調查，綜合客觀的「政府統計數據」，與主觀的「民意調查結果」，希望瞭解民眾的幸福現狀，並且把調查結果提供給各縣市執政團隊參考，今年已經是連續第12年舉辦。

今年縣市幸福指數第一名是台北市，其中在政府統計數據中遙遙領先所有縣市，包括所得與財富、平均餘命、大專以上學歷人口比率、電腦及其他設施比率等，均是全台第一。而民意調查結果今年名次大幅進步，居所有縣市第3，成為今年奪下幸福縣市第一名的關鍵。

縣市幸福指數第2名的嘉義市，排名從去年第4升到今年第2，已連續4年都居前4名，是幸福縣市常勝軍。第3名的台中市，幸福指數排名從去年第10名大幅跳升至今年第3名，拿下「最佳進步獎」，民調成績表現優異，尤其民眾對於地方政府治理滿意度為全台最高。

「2023縣市幸福指數大調查」民調部分委託聯合行銷研究中心執行，於8月24日至10月16日期間以電話訪問20歲以上民眾，22縣市共15,260位有效樣本。除了金門縣完訪625人、連江縣完訪100人外，其他20縣市有效樣本都在725至728人之間。在95%的信心水準下，金門縣受訪樣本的抽樣誤差為±3.9個百分點以內、連江縣在±9.8個百分點以內，其他各縣市皆在±3.6個百分點之內。

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