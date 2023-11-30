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消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

年終獎金平均1.08個月10年最低 明年45%企業將加薪

記者陳素玲／台北30日電
人力銀行調查指出，今年年終獎金企業發放規模明顯縮水，2023年平均只發1.08個月，創10年新低。圖為台北一家鐘錶銀樓將結束營業，民眾聚集在櫥窗前觀望趁機會撿便宜。(記者林澔一／攝影)
人力銀行調查指出，今年年終獎金企業發放規模明顯縮水，2023年平均只發1.08個月，創10年新低。圖為台北一家鐘錶銀樓將結束營業，民眾聚集在櫥窗前觀望趁機會撿便宜。(記者林澔一／攝影)

百萬大缺工浪潮未停歇，但上班族能受惠獲得好「薪」情嗎？104人資學院昨公布「2023企業年終及2024薪酬趨勢大調查」，針對1195家企業的人資及用人主管進行網路問卷調查。，今年有97.6%企業預期發放年終，比率創新高，比去年增加3.7個百分點，幾乎人人有 獎；17大產業中除半導體、電子零組件業外，受訪企業所屬產業，發放年終比率為百分之百也是前所未見。不過，今年年終獎金平均發放只有1.08個月，創10年新低。

此外，如果明年想要加薪，上班族也會失望了。調查發現，明年只有4成5的企業預期調薪3.2%，調薪幅度是近10年倒數第3，低於去年預期的3.35%，平均每月加薪約1431元(台幣，下同，約45.77美元)；其中缺工壓力巨大的住宿餐飲業有5成8的企業預期調薪，居各產業之冠。

至於今年整體年薪平均69.4萬元，創8年新高，比去年增加2.5%，平均多1萬7000元，但略低於去年。104人資學院總經理花梓馨指出，今年呈現「獎金縮水創新低、但年薪總額創新高」的翹翹板現象，原因在於今年經濟成長放緩，獎金因與企業營收高度連動、變動性較高；但連續3年來的缺工壓力，企業為了搶才已陸續調高固定年薪。

其中仍以科技業最令人稱羨，平均年薪前5高產業都是科技業，由於AI火紅，半導體不畏晶片庫存過多，平均年薪102.2萬元連續8年稱霸，年增幅5.4%優於平均2.5%；電信及通訊業因5G換機需求持續放緩，年薪幾乎和去年持平，但仍居第4名。

若以會調薪產業來看，缺工壓力巨大的住宿餐飲業有58%的企業預期調薪，居各產業之冠，軟體及網路業53.8%、批發零售業49.2%、電子零組件則只有31.5%會調薪。

晶片 零售業 5G

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