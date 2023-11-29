環境部認了 碳足跡認證人力不足 改採審查方式

環境部指出，碳足跡認證因驗證人力幾乎都在執行碳排查工作而不足。(本報資料照片)

聯合國氣候大會第28次會議（ＣＯＰ28）即將於明天在阿拉伯聯合大公國杜拜登 場，而環境部在ＣＯＰ28開幕前，公布永續發展自願檢視報告（ＶＤＲ），檢視2020年至2022年成果，其中碳足跡認證因驗證人力幾乎都在執行碳排查工作而不足，另還有人均有害事業廢棄物比率偏高、溫室氣體減量等，總計3指標未達標。

因應全球減碳 趨勢，台灣宣布2050年淨零排放目標，明年起針對第一波課徵對象、排放量達2.5萬公噸的排放大戶開徵碳費，為了解排碳、減碳量，業者須計算碳足跡，也就是產品從原料開採、製造、組裝、運送、廢棄處理、回收等所產生的總排碳量，以及碳盤查，計算一個工廠／企業直接、間接的總排碳量。

但該報告卻指出碳足跡認證人力不足。環境部綜合規畫司長吳珮瑜說明，主要是驗證人力大多去協助碳盤查等工作，導致業者申請碳足跡認證需求時，卻無人力協助認證，將改以審查方式代替認證制，加速廠商申請。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，環境部應活用既有資料，而不是把所有事情都從頭來過。認證過程不可避免，但環境部、氣候署應思考用既有資料作為盤查基礎。但諷刺的是，他也提到，部分資訊業者反映，盼將碳盤查資訊數位化，以加速作業流程，但環境部的認證仍是回歸傳統紙本驗證方式，導致驗證程序繁瑣冗長。

資誠聯合會計師事務所昨發布2023全球投資 人調查報告，高達94%的投資人認為，企業永續報告中呈現的績效有「漂綠」可能；調查也發現，未來1年投資人對於通膨及經濟動盪的擔憂程度下降，但對氣候變遷議題的憂心程度增加，已與資安風險的擔憂程度相當。