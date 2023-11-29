家總調查：8成台灣人盼政府推長照保險制度

4成3受訪者認為政府提供的長照服務仍不足，高達8成民眾認為應推行「長照保險」制度。(記者季相儒／攝影)

台灣受少子化影響，去年平均家戶人口僅2.56人，逐步邁入「零家庭照顧者時代」。家庭照顧者關懷總會昨公布最新調查發現，4成3受訪者認為政府提供的長照 服務仍不足，高達8成民眾認為應推行「長照保險 」制度。此外，以往民眾希望自己照顧失智失能家人，但近來則朝向「公共化資源」移動。行政院政務委員林萬億表示，「長照2.0推動策略」透過公私協力達到社區與住宿式長照資源布建，使用長照服務的人數，今年1至6月已達40萬3290人，比111年度同期成長20.83％。

該「長期照顧服務使用經驗與意見」網路調查有效樣本為1636份、年滿18歲以上網路人口，男女各半，調查時間為今年10月11至19日，問題包括對現行長期照顧服務的看法、對自己老後長期照顧服務及財務的看法等。

該調查發現，僅3成受訪者期待下一代擔起照顧責任，高達9成願多繳費，供政府做好長照服務，平均每人每月意支付922元(台幣，下同，約29.46美元)。

衛福部長照司副司長吳希文說，明年長照支出預算 增至828.2億元；是否設置長照保險，還須蒐集各界意見。對於日照中心不足，吳希文表示，正強化布建。

家總秘書長陳景寧表示，該調查6成6受訪者有長期照顧失智、失能家人經驗，其中近8成9認為每月1萬元住宿式機構補助不足，8成認為目前機構式服務數量不足；7成表示，自聘外籍看護工家庭僅獲3成補助，卻無法使用居服、日照等照顧服務，相當不合理。

調查發現，前3大項最需改變事項分別為，居家服務時數不足、日間照顧中心不足、自聘外籍看護工家庭使用照顧及專業服務限制。在照顧費用，平均每月照顧花費為2萬1923元，其中7.63%每月花費逾4萬元；高達8成7對未來長照花費感到憂心。