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新青安上路 房貸平均拉長至25.4年 飆新高

台灣新聞組／台北29日電
新青安政策房貸上路後，今年第3季民眾新購置住宅平均貸款期數再創新高，平均已達到305期。(記者林澔一／攝影)
新青安政策房貸上路後，今年第3季民眾新購置住宅平均貸款期數再創新高，平均已達到305期。(記者林澔一／攝影)

房價高漲，民眾延長還款年限減壓趨勢明顯。不動產資訊平台最新統計顯示，今年第3季民眾新購置住宅平均貸款期數再創新高，已達305期、約25.4年，較上季一口氣增加了10期，並首度超過300期（25年）。其中六都除台北市外，都在300期以上，最高的是高雄市348期、29年，其次是台南市336期、28年。

信義房屋專案經理曾敬德表示，以前每季頂多增加3、5期，第3季卻增加了10期是過去50季以來增加最多，可能與8月的新版青年安心成家購屋優惠貸款上路後，首購族大量使用30年，甚至40年房貸有關。

新青安自8月推出後，申請狀況踴躍，房市交易一路上升，因只要借款人年滿18歲，且本人、配偶及未成年子女均無自有住宅等兩大條件就可申辦，沒總價、年齡、名額等限制，更沒排富條款．房貸利率也從2.1%降到1.775%，額度從800萬元增加到1000萬元，還款期限更從30年延長到40年，寬限期也延長至5年。

新購住宅平均貸款期數再創新高，剛背房貸的年輕族群最有感，房價漲太高，不拉長房貸期數根本不敢買，但貸款25年至30、40年，人生卻被房子套牢，既不能中年失業，還房貸期間也不能生病，治本之道還是政府要解決高房價、低薪問題，而不是拉長還款期限。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，貸款期數拉長，民眾購屋會更積極，但台灣長期薪資漲幅低於物價通膨，購屋還款壓力增加，應積極改善薪資報酬，貸款期數才不會愈拉愈長。

「房價也是造成少子化的原因」，在竹北背房貸的莊媽媽指出，房貸期數拉長到40年治標不治本，若30歲買房，要到70歲才能還完，誰還敢生？

七都新購住宅Q3貸款期數 製表／賴昭穎
七都新購住宅Q3貸款期數 製表／賴昭穎

貸款 房價 利率

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