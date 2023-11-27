台南市府推2024「台南400」系列活動 12/7啟動記者會

(圖：台南市政府文化局提供）

台南市政府將於2024年推出「台南400」系列活動，全方位迎接下個百年歷史的到來，市政府將於12月7日(四)上午10時30分在福爾摩沙遊艇酒店海灣廳，舉辦「台南400啟動暨形象影片發布記者會」，對外宣示台南這座擁有深厚文史底蘊的創新城市，在未來一年將有的行動。

記者會現場將由8大主題切入，包括藝文展演、文資修復與歷史場域再現、大型展覽到全民參與等多項亮點行動；回顧作為臺灣文化首都的過去，台南於1624年加入大航海的全球脈絡，成為臺灣對外交流的重要門戶，400年後的2024年，台南即將展開為期一年，名為「台南400」的系列活動。

市府文化局局長謝仕淵提到，這次台南400啟動記者會將闡述「台南400」的核心精神與價值，以及預告明年包括文化治理、城市食力、永續農業等亮點項下，將會推出熱蘭遮城與普羅民遮城的雙城歷史文資場域再造、遍及全市的農漁地景藝術節到國際蘭展、台南城市展等精彩亮點行動與展演。帶領全國民眾與國際遊客全方位認識台南的城市魅力，細細品嚐交錯在台南街巷的日常台南味，並宣告市府將在2024這關鍵年份，欲如何藉「台南400」帶領全市反思過去歷史、開展當代價值，匯聚與步出城市邁向未來的第一步。

文化局介紹，「一起台南，世界交陪！ Tainan, where you belong.」是台南400的口號，也呼應著今年台南多次入選國際旅遊評選，如知名線上旅遊平台Booking.com的「2023全球10大永續旅遊目的地」、英國「國家地理旅遊雜誌」2024年30處全球最酷景點之一。台南之所以能成為唯一上榜的臺灣城市，源於過去持續積累的深厚文化，也是這座文化古都能持續走在未來創新之路上的重要基礎。

記者會相關訊息

時間：台北12月07日（四）10時30分

地點：福爾摩沙遊艇酒店3樓海灣廳（台南市安平區安平路988號）

出席貴賓(預定)：本市黃市長偉哲、趙副市長卿惠、葉副市長澤山、台南400主題曲創作者金曲歌王謝銘祐、饒舌歌手大支、台南400視覺設計師Akibo、台南400委員會委員等

主辦單位：台南四百專案辦公室

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