我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

幣安前CEO趙長鵬等判刑 法官下令暫時不能離境

台南市府推2024「台南400」系列活動 12/7啟動記者會

本報訊
(圖：台南市政府文化局提供）
(圖：台南市政府文化局提供）

台南市政府將於2024年推出「台南400」系列活動，全方位迎接下個百年歷史的到來，市政府將於12月7日(四)上午10時30分在福爾摩沙遊艇酒店海灣廳，舉辦「台南400啟動暨形象影片發布記者會」，對外宣示台南這座擁有深厚文史底蘊的創新城市，在未來一年將有的行動。

記者會現場將由8大主題切入，包括藝文展演、文資修復與歷史場域再現、大型展覽到全民參與等多項亮點行動；回顧作為臺灣文化首都的過去，台南於1624年加入大航海的全球脈絡，成為臺灣對外交流的重要門戶，400年後的2024年，台南即將展開為期一年，名為「台南400」的系列活動。

市府文化局局長謝仕淵提到，這次台南400啟動記者會將闡述「台南400」的核心精神與價值，以及預告明年包括文化治理、城市食力、永續農業等亮點項下，將會推出熱蘭遮城與普羅民遮城的雙城歷史文資場域再造、遍及全市的農漁地景藝術節到國際蘭展、台南城市展等精彩亮點行動與展演。帶領全國民眾與國際遊客全方位認識台南的城市魅力，細細品嚐交錯在台南街巷的日常台南味，並宣告市府將在2024這關鍵年份，欲如何藉「台南400」帶領全市反思過去歷史、開展當代價值，匯聚與步出城市邁向未來的第一步。

文化局介紹，「一起台南，世界交陪！ Tainan, where you belong.」是台南400的口號，也呼應著今年台南多次入選國際旅遊評選，如知名線上旅遊平台Booking.com的「2023全球10大永續旅遊目的地」、英國「國家地理旅遊雜誌」2024年30處全球最酷景點之一。台南之所以能成為唯一上榜的臺灣城市，源於過去持續積累的深厚文化，也是這座文化古都能持續走在未來創新之路上的重要基礎。

記者會相關訊息

時間：台北12月07日（四）10時30分

地點：福爾摩沙遊艇酒店3樓海灣廳（台南市安平區安平路988號）

出席貴賓(預定)：本市黃市長偉哲、趙副市長卿惠、葉副市長澤山、台南400主題曲創作者金曲歌王謝銘祐、饒舌歌手大支、台南400視覺設計師Akibo、台南400委員會委員等

主辦單位：台南四百專案辦公室

Email：[email protected]

上一則

趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太

下一則

趙少康的臉快出現了「藍白合破局看板」電影繪師繼續修補

延伸閱讀

福爾摩沙小分隊 舞出台灣T-POP 征服聖塔蒙尼卡

福爾摩沙小分隊 舞出台灣T-POP 征服聖塔蒙尼卡
福爾摩沙小分隊 洛城人氣碼頭演繹台灣舞蹈

福爾摩沙小分隊 洛城人氣碼頭演繹台灣舞蹈
美國攜中東打擊哈瑪斯祕密資金 估值上看10億

美國攜中東打擊哈瑪斯祕密資金 估值上看10億
華府佛光會11月系列活動 即起報名

華府佛光會11月系列活動 即起報名

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
1美分硬幣印鑄錯誤 8歲童眼尖揪字樣「重影」專家估價值漲至3萬至4萬

1美分硬幣印鑄錯誤 8歲童眼尖揪字樣「重影」專家估價值漲至3萬至4萬