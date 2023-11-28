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黑白集／NCC放水綠染指媒體 就該下架

黑白集
趙少康日前接受專訪時表示，任何事情都是依法，辭職也沒那麼困難，但會看NCC怎麼處理。(記者邱德祥／攝影)
趙少康日前接受專訪時表示，任何事情都是依法，辭職也沒那麼困難，但會看NCC怎麼處理。(記者邱德祥／攝影)

國民黨副總統參選人趙少康，因具有中廣董事長及政論節目主持人身分，遭綠營質疑是「政媒雙棲」。賴清德要求侯友宜「說清楚」，NCC立刻附和，說將要求趙少康和TVBS說明。NCC對賴清德的助選配合，可謂嚴絲合縫，但它憑什麼？

綠營說，趙少康有媒體人身分，被提名是「踩了黨政軍條款紅線」。但根據「廣電法」的規定，趙少康只是參選人，還沒當上公職，有什麼違法問題？且他在提名後，立即辭去政論節目主持職務，又踩了誰的紅線？好笑的是，NCC還自以為是中選會，竟敢大剌剌揚言「約談」。

如果「踩線」指的是道德約束，更滑天下之大稽。蔡政府任內，黨政軍染指媒體，已是罄竹難書。下架中天新聞，控制公廣集團人事，護航鏡電視，因彭文正討論蔡英文博士論文而停播其節目，劣跡斑斑。這樣的NCC，才該下架！

三立成為民進黨「湧言會」大本營，甚至還有「不分區立委保障名額」；近來入股中嘉，NCC從視而不見到放水，民進黨有過異議嗎？

如果趙少康踩了黨政軍條款紅線，那民進黨根本就是向「黨政軍條款」扔炸彈。紅線早就不見了，媒體圈則被炸得面目全非。有嘴說別人，有臉看自己嗎？

趙少康 民進黨 賴清德

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