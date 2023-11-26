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台灣醫療科技展將登場 大廠搶攻AI醫療新藍海

記者鍾張涵／台北即時報導
2023台灣醫療科技展11月30日登場，科技大廠全面啟動，積極展出AI及智慧醫療相關產品。(本報資料照片)
2023台灣醫療科技展11月30日登場，科技大廠全面啟動，積極展出AI及智慧醫療相關產品。(本報資料照片)

台灣醫療科技展登場倒數計時，今年規模上看2500個攤位，包括醫院、科技業到生技業參展成長超過120%，科技大廠全面啟動，舉凡緯創、廣達、華碩、佳世達、宏碁、英華達等業者，積極展出AI及智慧醫療相關產品，廣達董事長林百里更以「AI如何革新全球醫療的現在與未來」為題，在亞洲醫療科技創新論壇進行演講。

市場調研公司Grand View Research報告顯示，全球智慧醫療預計到2030年，市場規模將達3852億美元，年複合成長率達12.8%，並主要集中於「智慧監護設備與器材」和「醫學影像設備」兩大領域。隨AI技術推陳出新，有望進展加速。

亞洲醫療科技創新論壇此次以「AI創新、未來醫療」為主軸，探究AI如何革新全球醫療，除上述台灣業者，國際大廠英特爾、微軟、輝達、甲骨文等廠商高層也赴台與會，拚軟硬整合、擴大生態系。

除林百里演講外，微軟全球醫療長David Rhew將演講「GPT帶來的醫療革新與突破」。緯創醫學執行總監郭志峰、華碩全球副總裁暨多媒體事業處總經理簡孝堅、佳世達醫材事業群總經理楊宏培，則針對台灣AI醫療科技部署重點、創新策略進行交流。

林百里多年前就開始看好AI醫療應用，他曾分析，在生態系的建立和未來機會中，輝達、谷歌、超微和台灣重要供應鏈態度積極，但AI也走向邊緣運算及小型化趨勢，涵蓋App應用、模型層、基礎建設層，都可產生應用，如AI醫療是一大重點。

廣達已與台大醫院、三總、榮總、國防醫學院等多家醫院合作，協助台大醫院之醫神計畫與醫療AI研究計畫、推出智慧醫院、智慧雲端隔離照顧系統等各種應用，預計此次會提及生成式AI熱潮是否加速智慧醫療、帶來更深遠影響。

緯創則專注發展創新醫材與醫療大數據，發展多項創新產品並導入各大醫院，如外骨骼機器人產品整合設備物聯網、人工智慧及大數據精準分析等技術；集團陸續與萬芳醫院、台大、恩主公醫院合作，旗下並有子公司緯創醫學積極發展醫療軟硬體整合解決方案、代工及自有品牌。

英業達集團旗下英華達也不落人後，集團指出，英華達在展上設有攤位，展出AI醫療與健康相關產品，包括智慧傷口照護管理、全方位生理量測系統、結合互聯網技術的醫院醫療設備，提升輸液安全及工作效率的輸液系統等。

由於國內外業者積極參展並演講，台廠在創新AI醫療晶片、AI賦能高效診斷軟體及ChatGPT結合醫療最新應用上將有利基，專家指出，期待台灣廠商除代工組裝業務外，能開啟ICT產業新藍海。

AI 醫學 輝達

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