金馬最佳男主角／吳慷仁詮釋聽障 眼神都是戲

吳慷仁興奮緊握著剛拿到手的金馬影帝獎座。(記者吳致碩／攝影)

本屆最佳男主角獎堪稱史上顏值最高入圍 組，吳慷仁擊退勁敵阮經天及許光漢 、林柏宏、王柏傑等人，以「富都青年」稱帝，他聽到自己的名字，當場掩面爆哭。在後台國際名導李安還親自上前鼓勵，讚他是「非常難得」的演員，讓他激動喊：「努力沒有白費！」

吳慷仁並向領他入行、月初去世的導演陳慧翎喊話：「想不到吧！」吳慷仁透露在對方臨終前，於病床旁握著她的手，希望她撐到金馬獎頒獎典禮，親眼見證他拿金馬影帝。

吳慷仁一直沒請經紀人，他透露很嚮往港片拍攝手法，知道他們都拍很快，才能短時間內拍很多作品，「於是我跟我經紀人溝通，就是我自己，在短時間內拍很多作品」。後來又用「方法演技」，透過角色讓自己忽胖忽瘦，「在每次經驗中累積很多，慢慢感受自己的重量」。

被評審認為演技充滿生活感，連眼神都是戲的吳慷仁，在「富」片中飾演馬來西亞社會底層的移工，且因聽障難以言語，他為角色勤練手語，其中一段長達5分鐘一鏡到底的演出，用手語控訴不公，拚盡全力聲嘶力竭、擠出唯一想說的話，被形容是「最不可思議的表演」。吳慷仁也為角色曬黑、瘦身8公斤，從裡到外都與角色融為一體。

此外，吳慷仁女友邵雨薇也在現場，但他台前台後都沒有主動提到女友，後台受訪時被問到，笑說自己因整天沒吃飯「腿軟」，來不及感謝女友，透露拍攝「富」片時，女友在台幫他照顧有如家人般的貓，當時還有一隻貓過世，全靠邵雨薇操辦貓的後事。