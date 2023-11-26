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金馬60 影帝吳慷仁 李安盛讚 影后林品彤 史上最年輕

記者蘇詠智／台北26日電
金馬60新科影帝吳慷仁（左）與最年輕影后得主林品彤（右）捧著獎座合影。(記者王聰賢／攝影)
金馬60新科影帝吳慷仁（左）與最年輕影后得主林品彤（右）捧著獎座合影。(記者王聰賢／攝影)

金馬獎邁進第60屆的里程碑，在得獎名單上也再創驚人話題，12歲的林品彤以「小曉」成為金馬史上最年輕影后，締造「天浴」李小璐16歲封后後保持了快25年的紀錄。影帝和最佳劇情片分別由「富都青年」吳慷仁、「石門」獲獎，未獲最佳劇情片提名的「老狐狸」反而拿下最佳導演、最佳男配角等4項獎成為最大贏家。

金馬60獲得最佳劇情片的「石門」，提到中國大陸年輕女子為了替家中還債，懷孕後連腹中的孩子可能也待價而沽的處境，充滿濃厚的大陸獨立製片味道。雖然近年許多大陸主流大片不參加金馬，金馬獎還是沒把優秀的作品拒於門外。

前年在「美國女孩」表現亮眼的林品彤，在「小曉」演技更上層樓，把過動症女孩演得維妙維肖，從年齡最長金馬影后紀錄保持人陳淑芳及李心潔、桂綸鎂、陳湘琪與謝盈萱等前輩影后手中，接過獎項。

最受矚目的影帝之爭「男神大戰」，由已有金鐘獎視帝榮銜的吳慷仁以「富都青年」中的聾啞男子一角擊退許光漢、林柏宏、阮經天、王柏傑等強勁對手，他為該片搶下唯一的一座金馬。

一直被視為最佳劇情片未入圍最大遺珠的「老狐狸」，得獎名單上演「逆轉勝」。榮獲最佳導演的蕭雅全，從影超過30年，提到恩師也是該片監製侯孝賢，表示他的名字擺在自己的作品上，就不敢亂拍。該片描述80年代末全台陷入股票狂熱中，一對父子和神祕房東的糾葛。

近年來以小螢幕演出為主的陳慕義、方志友，大銀幕展現的演技也搶眼、動人，分別以「老狐狸」和「本日公休」成為今年最佳男女配角。

各項得獎名單，產生過程堪稱順利，評審團主席李安透露大多數得主都是一輪產生，評審的共識是「投自己喜歡的」，部分項目中有出現爭論，但大致上的得獎名單，都是評審團成員們滿意的結果。

根據金馬影展執委會執行長聞天祥的說明，在最佳劇情片部分，「石門」、「關於我和鬼變成家人的那件事」、「年少日記」以及「五月雪」都有被討論到，票數集中在「石門」、「年少日記」，經過投票後，最後由「石門」勝出，評審盛讚這部電影表面上看似從女性、身體意象出發，家庭社會以及時代，手法克制，餘韻非常強大，是深度、廣度都兼具的好作品。

最佳導演則是著重在「石門」的黃驥、大塚龍治與「老狐狸」的蕭雅全，評審認為該片是蕭雅全最成熟、動人的作品，也是至今的大躍進。

影帝部分，評審一致認定是台灣男星的豐收年，林柏宏、許光漢都有笑中帶淚的層次演出，阮經天則充滿爆發力，最後是吳慷仁與「疫起」王柏傑間激烈競爭，王柏傑與阮經天一樣有高度成熟的張力，但顯得內斂、有層次，只可惜篇幅較少，最後由吳慷仁勝出。

李安尤其讚賞吳慷仁，表示母親以往教過聽障學生，因此對於聽障人士的身體動作都很清楚，看到吳慷仁的演出，幾乎沒有破綻，相當有說服力。

影后則是集中在「菠蘿，鳳梨」胡伶以及「小曉」林品彤，胡伶詮釋母親對女兒的愛意強烈到有點恐怖的扭曲感，描繪相當出色，評審莫子儀則大讚林品彤的表演有條不紊，細膩程度連大人都很難做到。

女配角反而才是本屆競爭最激烈的項目，所有演員各有支持者，討論再三，才以表演不特別強調要討喜或是討厭的方志友勝出。

第60屆 金馬獎重要得獎名單 製表／梅衍儂
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