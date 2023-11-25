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時隔10年 台4醫院4新生兒染退伍軍人病

記者林琮恩／台北25日電
四名新生兒感染退伍軍人病，懷疑與院所飲水機有關。圖為民眾用飲水機沖泡奶粉，與案例無關。（記者黃仲明／攝影）
四名新生兒感染退伍軍人病，懷疑與院所飲水機有關。圖為民眾用飲水機沖泡奶粉，與案例無關。（記者黃仲明／攝影）

相隔10年，國內再次爆發新生兒感染退伍軍人菌，位處於北中南四處醫療院所照顧的4名新生兒，出現發燒、呼吸喘等症狀，採檢後相繼被診斷罹退伍軍人病，疾管署委由地方衛生單位採檢4院所水源檢體驗出菌株，感染原因不排除與院所的用水設施有關，同步追蹤4家院所其他新生兒，未發現有疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，退伍軍人菌長期存在於日常環境中，時常侵略的對象是免疫力低下或年長者等脆弱族群，鮮少感染新生兒，今年發現4例新生兒感染，是繼2013年以後首次發現。

羅1鈞表示，4名感染退伍軍人病的新生兒，分別是2名女嬰、2名男嬰，於2月到10月，在出生6天到10天內，出現發燒、呼吸喘、食慾及活動力下降等症狀。

4名新生兒位處的醫療院所，醫療層級從醫院到診所，地處北、中、南不同地區。羅一鈞表示退伍軍人病不會人傳人，是透過水體感染，疾管署分別於醫療院所泡奶區、洗浴區、RO飲水機、水塔等處驗出退伍軍人菌同源菌株，已要求更換設備，複驗陰性才能重啟使用。

2013年新生兒感染退伍軍人病的2名新生兒，當時也是嗆入受到退伍軍人菌汙染水源沖調的配方奶有關。

三軍總醫院感染科特聘主治醫師張峰義表示，退伍軍人病致死率最高達5成。退伍軍人菌存在於攝氏60度以下，水溫超過攝氏70度即可滅菌，現在不少飲水機是透過濾水方式供水，若水塔、蓄水池未定期清消，恐藏匿病菌。若替新生兒調製配方奶，使用的水一定要使用煮沸過的水，且應避免直接添加過濾冷水降溫。

羅一鈞表示，今年新增4例感染退伍軍人病新生兒案例，推測與「多重病原檢測工具」推廣有關。該檢測工具可一次檢驗多種呼吸道細菌。近10年，退伍軍人病逐年增加，今年截至本月22日，有334例退伍軍人病例，本土案例占326例，男性占7成5，50歲以上者占比超過九成。

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