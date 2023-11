美國網紅YouTuber訪台7回 備攝影集送蔡英文

美國網紅德魯.賓斯基(Drew Binsky)(左)與妻子迪娜.戈柏(Deanna Goldberg)(右)近期來台參加中華文化總會活動「來去總統府住一晚」,賓斯基表示,他造訪寶島已有7次,每次都有獨一無二感受。(文總提供)

台灣距離美國逾1萬公里,因為對台灣的愛,美國網紅YouTube r賓斯基7進7出台灣,最新一次是為文總「來去總統府住一晚」活動,還準備自身攝影集要送給總統蔡英文 。

德魯.賓斯基(Drew Binsky)在YouTube頻道擁有近396萬訂閱,他同時經營7種社群平台,追蹤者破千萬,影片跨平台觀看次數超過50億次,受到全球粉絲愛戴。

影片來源:YouTube

文化總會今天發布新聞稿表示,賓斯基這次入住總統府也參訪和總統府同樣有百年歷史的台北賓館,看得十分入迷,賓斯基還與太太沿著凱達格蘭大道步行回總統府,觀賞降旗典禮後,直呼「好棒的體驗」。

賓斯基這次特別準備自己出版的TOP 100 Photos from visiting country in the world平面攝影集(以下稱TOP 100)給蔡英文,並附上親筆信表達感謝。他表示,自己曾前往197個國家旅行,赴台已有7次,每一次到訪都有獨一無二的感受。

賓斯基表示,上回來台1週,帶太太一起到高雄與屏東,前往部落認識魯凱族傳統文化,在和當地居民交談的過程中相當享受,體認到台灣原住民 族文化的獨特性,參觀傳統屋舍及文物後,用魯凱族語言做飯前祈禱。

賓斯基熟知6國語言,包含英語、西班牙語、韓語、捷克語、俄語與他加祿語,過去曾成功挑戰2項金氏世界紀錄,包含「24小時內到訪最多聯合國教科文組織遺產地」及「收行李最快速度」,雖前者後來被超越,仍彰顯他充滿行動力及創意的人格特質。

賓斯基也將這幾年的旅行體驗,記錄在著作TOP 100中,除作為回憶,也代替全世界朋友的眼睛,欣賞這世界上每一個美麗的角落。