美國網紅YouTuber訪台7回 備攝影集送蔡英文

美國網紅德魯．賓斯基（Drew Binsky）（左）與妻子迪娜．戈柏（Deanna Goldberg）（右）近期來台參加中華文化總會活動「來去總統府住一晚」，賓斯基表示，他造訪寶島已有7次，每次都有獨一無二感受。（文總提供）

台灣距離美國逾1萬公里，因為對台灣的愛，美國網紅YouTube r賓斯基7進7出台灣，最新一次是為文總「來去總統府住一晚」活動，還準備自身攝影集要送給總統蔡英文 。

德魯．賓斯基（Drew Binsky）在YouTube頻道擁有近396萬訂閱，他同時經營7種社群平台，追蹤者破千萬，影片跨平台觀看次數超過50億次，受到全球粉絲愛戴。

影片來源：YouTube

文化總會今天發布新聞稿表示，賓斯基這次入住總統府也參訪和總統府同樣有百年歷史的台北賓館，看得十分入迷，賓斯基還與太太沿著凱達格蘭大道步行回總統府，觀賞降旗典禮後，直呼「好棒的體驗」。

賓斯基這次特別準備自己出版的TOP 100 Photos from visiting country in the world平面攝影集（以下稱TOP 100）給蔡英文，並附上親筆信表達感謝。他表示，自己曾前往197個國家旅行，赴台已有7次，每一次到訪都有獨一無二的感受。

賓斯基表示，上回來台1週，帶太太一起到高雄與屏東，前往部落認識魯凱族傳統文化，在和當地居民交談的過程中相當享受，體認到台灣原住民 族文化的獨特性，參觀傳統屋舍及文物後，用魯凱族語言做飯前祈禱。

賓斯基熟知6國語言，包含英語、西班牙語、韓語、捷克語、俄語與他加祿語，過去曾成功挑戰2項金氏世界紀錄，包含「24小時內到訪最多聯合國教科文組織遺產地」及「收行李最快速度」，雖前者後來被超越，仍彰顯他充滿行動力及創意的人格特質。

賓斯基也將這幾年的旅行體驗，記錄在著作TOP 100中，除作為回憶，也代替全世界朋友的眼睛，欣賞這世界上每一個美麗的角落。