彈性多元工作增加 非典勞工重新站上80萬

主計總處統計表現，今年非典型工作者人數達到80.6萬人。(本報資料照片)

主計總處昨天公布「2023年人力運用調查」統計結果，發現今年非典型工作者人數（部分工時、臨時性或人力派遣）重新站上80萬大關，來到80.6萬人，較去年增加8000人，是近四年最多，但就業 人數占比7.01%則較去年略降。

官員解讀，以往非典型工作者呈現直線增加趨勢，自2020年疫情 後，受衝擊的廠商優先減少部分工時及臨時性工作機會，因此非典工作者連續兩年減少。

官員表示，非典工作者去年起微增1000人，今年再增8000人，主要是疫情趨緩，住宿、餐飲業釋出大量人力需求，部分工時就業者增加。

至於從事非典工作原因，仍以「職類特性」（指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）30.7人、占38%最多，其次是因「兼顧家務」，占7%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，自2019年起調查非典工作者想改做全時、正式工作比率，意外發現不想改做全時或正式工作比率明顯上升，從2019年的78%、2022年81%，今年上升到85%。

陳惠欣指出，這與國人愈來愈傾向彈性多元工作型態有關，另外學生也會選擇部分工時以兼顧學業。