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歐洲商會：2024充滿不確定 台經濟面臨風雨飄搖

台灣新聞組／台北24日電

歐洲商會（ECCT）昨天發布2024建議書，認為台灣經濟正面臨風雨飄搖的局勢，2024年前景充滿不確定性，因此台灣應該制定一條經濟復甦之路，避免陷入無法控制狀況，鬆綁法規、簡化行政程序等均是歐商關切重點，其中能源、人才、國際化尤其重要。歐商也提到，官員對外溝通的英文能力需要提升，建議招聘母語為英語的人才進入政府，發揮鯰魚效應。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）向政府遞交建議書，由國發會主委龔明鑫代表接受。2024建議書以「籌擘經濟振興之道」為主題，文中提到鑑於面對的挑戰規模和深度，政府可以採取更多作為，引領台灣朝正確方向前進，提升應對不利環境所需的韌性和靈活性；實現經濟復甦的道路需要確立正確的政策優先事項，並進行必要的政策改革和調整。

在能源議題，歐商指出，台灣再生能源的裝機容量落後於官方目標，主因是國產化的要求太高，規定複雜且融資困難，其中風電部分，希望政府整合法規優化並加速審查程序，降低離岸風電開發過程中的風險；至於產業關聯性，如果所有零件都要國產化，會導致過度零散，建議政府能集中發展具有國際競爭優勢的產品上，讓這些產業鏈不僅能在國內開花結果也能導入國際市場。

有關電動車發展，歐商建議消除阻礙建設充電基礎設施的法規瓶頸，以促使更多充電基礎設施的建設，同時以經濟獎勵措施鼓勵消費者轉向採購電動車。

歐洲商會也呼籲台灣應重視「擴大人才庫」，以因應人口結構變化，目前過於嚴格的勞工法規，再加上吸引外國人才的獎勵措施不足，使得台灣仍然面臨著技術和半技術勞工短缺的問題。此外，台灣要有與全球接軌的能力，需要從官員英文能力提高開始，台灣要從世界取得資源發展，政府沒有足夠完全會講英文的官員是很難做到的，建議可為所有政府官員提供全面的英文培訓，以及將英文能力納入晉升標準的關鍵要素來加以改善。

此外，歐商表示會持續支持台灣政府尋求國際貿易協議，包括歐盟－台灣雙邊投資協定（BIA）並積極處理非關稅障礙，可促進歐洲與台灣經濟的增長。

針對歐商提到台灣再生能源裝機容量落後官方目標，龔明鑫回應，政府已給予更多鬆綁跟便利，經濟部也有跟廠商溝通並修正，他指出，政府正致力發展淨零與能源轉型、強化人口及移民政策，以及推動雙語政策與法規透明化等，與歐商建議的政策方向一致。

電動車 勞工 中風

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