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有人「窮到免繳稅」 台減稅紅包207億被指無感

台灣新聞組／台北24日電
台灣今年的消費者物價指數累計漲幅達到所得稅法規定的調整門檻，免稅額等將調高，民眾後年報稅可適用。(本報資料照片)
台灣今年的消費者物價指數累計漲幅達到所得稅法規定的調整門檻，免稅額等將調高，民眾後年報稅可適用。(本報資料照片)

財政部昨日表示，近年優化所得稅制，明年5月申報今年綜合所得稅時，包含調高基本生活費、伙食費免稅金額，合計減稅利益達207億元(台幣，下同)。但專家表示，減稅好處，一般民眾無感，因薪水調升跟不上物價漲幅，小資族根本是窮到不用繳稅。

本報系聯合報報導，行政院會昨日通過財政部「所得稅制優化惠民措施」。行政院長陳建仁表示，近年政府大幅調高綜所稅標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額、新增長照扣除額、基本生活所需費用不課稅、隨物價漲幅調整免稅額等，減輕民眾負擔。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，近年國民所得提高，但在政府優化稅制減輕民眾稅負下，2021年有近半數申報戶免繳稅；且所得高者持續貢獻稅收，2021年適用40%稅率者僅5.5萬戶，卻貢獻45.5%稅額，發揮所得重分配功能。

財政部統計，自2018年至2023年六年間，合計減稅利益達3200億元。

以明年5月申報今年度綜所稅來看，主要有兩大減稅利多。首先是今年度基本生活費，財政部公告調升至每人20.2萬元，較前一年增加6000元，約235萬戶受惠，減稅189億元。由於基本生活費是算人頭，對於多口之家較為有利。

其次，財政部近期也將修正相關規定，參考食物類物價指數漲幅，將員工伙食費免稅金額自每人每月2400元提高至3000元，每月增加600元，每年增加7200元，這部分減稅利益約18億元。

另外，後年5月申報明年度綜所稅時，由於消費者物價指數（CPI）累計漲幅達標，財政部昨日也公告，明年度適用的免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額、身障特別扣除額、課稅級距皆調高，受惠戶數662萬戶，減稅利益達175億元。

除綜合所得稅減稅外，個人最低稅負、遺產稅也有減稅利多。

財政部昨日同步公告明年個人最低稅負免稅額自670萬元調高至750萬元，保險死亡給付免稅額也自3330萬元調高至3740萬元，同樣是後年5月報稅時適用。減稅利益約2.3億元。

台北中國時報報導，一位不具名會計師批評，政府一再強調因免稅額、扣除額調高，才讓近半數申報戶不用繳稅。但近年免稅額、扣除額增加，主要是隨物價上漲調整，非稅制改革，小資族不用繳稅，代表薪資調整趕不上物價上漲，普通民眾很難感受到減稅好處，被批「窮到免繳稅」是合理的。

財政部 保險 報稅

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