北藝大等大學美術館相繼開幕 考驗永續經營

台師大美術館自許是「面向國際的大學美術館、也是城市的美術館」。(圖：台師大提供)

台北藝術大學科技藝術館上月底開幕，這是北藝大第二座入圍 本屆台灣建築獎的美術館 。台灣近年興起大學美術館風潮，即使沒有藝術科系，也熱衷找國際大師設計美術館。光是今年，就有台大藝術史研究所美術館、台師大美術館、北藝大科藝館陸續開幕，普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞為中國醫藥大學水湳校區設計的美術館也引發矚目。

應否廣設大學美術館，引發討論，有學界倡議每所大學都應有一間美術館。不過，大學美術館從設計興建到經營都是龐大工程，經費和編制是負擔，尤其公立大學，像當年交大要設置美術館，便鬧到主事者吃上官司，師大美術館也是耗費10年才在今年「全面開放」。會生也要會養，大學美術館如何永續經營恐更關鍵。

國內大學設美術館可溯源到東海大學。1967年落成的「東海大學藝術中心」，是東海校園靈魂，被視為建築師陳其寬最重要的代表作品，現已指定為歷史建築。當年東海大學藝術中心24小時開放，之後改為音樂系館。近年東海美術系有意在此地修復完成後，重新回復其為美術館功能。

國內大學設美術館的風氣，要到新世紀才真正崛起。2002年落成的北藝大關渡美術館是台灣第一所藝術大學的專業美術館。2013年亞洲大學大手筆邀請安藤忠雄設計現代美術館，成功用美術館打開知名度。亞大創辦人蔡長海日前又邀法蘭克．蓋瑞，為中醫大水湳校區設計美術館。

不過，大學美術館因抱持教育 理念，多半免費參觀，加上公立大學經費有限，有些大學美術館巧婦難為無米之炊，展覽一掛就是一年。有教師就說，美術館建物成本高昂，空間卻只能作展覽與少部分授課使用，無法發揮最大化效益。

曾任南美館館長的亞大附屬現代美術館館長潘表示，大學美術館確實很容易「吃大鍋飯」。

曾是北美館、故宮院長的台北教育大學北師美術館創辦人林曼麗也說，公立大學美術館即使無法獨立於學校編制，也應給予獨立基金靈活運用，否則連辦什麼展都要學校同意，綁手綁腳難以永續經營。