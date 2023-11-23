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澳豐吸金千億倒閉 李登輝家族遭坑殺損失5.5億台幣

台灣新聞組／台北23日電
前總統李登輝之女李安妮。(本報資料照片)
前總統李登輝之女李安妮。(本報資料照片)

掌握新台幣近千億（台幣，下同）規模澳豐金融集團，在今年5月底倒閉後，全台超過1.3萬投資人受害，被稱為台灣史上最大金融詐騙案，包括前總統李登輝家族、萬海家族、日本化妝品牌DHC台灣分公司、藝人蘇有朋、洪曉蕾都是澳豐案的受害人。其中李登輝家族投資損失約5.5億元，成為最大苦主。

在台灣銷售多年的澳豐金融集團旗下基金，以8％報酬率吸引投資人，去年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢，不少上市櫃公司及投資人受害，檢調發現，銷售澳豐基金的兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘判刑後仍重操舊業，繼續非法販售澳豐AA基金。

據鏡週刊報導，詐騙案最大苦主就是李登輝家族、萬海與DHC，初估金額高達9億元，他們全都是「兆富財管顧問」協理、業績女王梁寶華的客戶。其中，李登輝的女兒李安妮，在2006年認識梁寶華，一開始粱寶華建議買「兆富」保證獲利1成的產品，李安妮考慮後就先投下58萬美元，經過投資3年後，發現總報酬達到3成。李安妮則是先全部贖回，再加碼投資澳豐旗下的其他商品，還找來姊姊、丈夫、兒子一起投資，最後慘遭詐騙新台幣約5.5億元。

本報系聯合報導，被害人C小姐表示，目前市面上有許多兆富業務利用各種方式阻止被害人報警，拒絕承認違法代銷，還偽裝成被害人混入自救群組裡。律師洪士傑說，兆富公司及業務行為，可能涉犯銀行法或違法多層次傳銷，希望調查局能盡速調查釐清金流。

律師陳君沛表示，兆富負責人以違反投資投顧法判刑兩年，刑度顯不相當，希望能朝涉及1億元以上案件加重刑期方向修法，以增加嚇阻力。立委賴香伶指出，香港澳豐基金案本質就是一宗詐騙事件，已知台灣兆富公司更是幫凶，希望此案受害者能勇敢站出來，提供檢調相關資訊，加速釐清其犯罪事實，幫自己討回公道和被騙的財務損失，並請政府協助被害人了解境外詐騙金流去向，全力追討回返。

投資 詐騙 香港

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