挨批打詐不力 數位部出國預算 綠委砍600萬

立法院交通委員會22日審查預算，數位部長唐鳳列席。(記者曾吉松／攝影)

數位發展部打詐績效有限，編列明年出國預算 卻比今年暴增1.6倍，連民進黨 立委也看不下去，輪番質疑「一個新的部會需要如此頻繁出國嗎？」「數位部稍微做一點事，民怨會那麼大嗎？」儘管數位部長唐鳳表示預算刪減恐影響數位經貿談判相關協議的簽訂，但立委仍不埋單，經協商後決議刪減差旅費600萬元(台幣，下同，約19萬美元)，並需專案報告。

立法院交通委員會昨天審查數位部明年度預算，各項預算中以出國預算最受關注。數位部明年派員出國計畫經費，共編列3733萬元，和今年的預算1408萬元相比，增幅高達165%。

民進黨立委林俊憲表示，數位部明年出國預算暴增1.6倍，截至今年至9月底，數位部已出國86人次，幾乎每個月都派員出國，但數位部出國交流後是否有帶回新應用、是否提升了台灣數位環境，「為何民進黨今天選舉這麼艱辛，數位部稍微做一點事，民怨會那麼大嗎？」他主張刪減1500萬元預算，凍結五分之一，同時對今、明年出國成效預期提出專案報告後才能動支；無黨籍立委趙正宇則建議刪除該預算50%。

此外，包括李昆澤、陳素月、何欣純等民進黨立委也先後質疑，公務人員出國皆有人數、天數限制，數位部員工人數對照出國計畫經費，顯然不合理，除了提出凍結部分預算，也要求唐鳳重新研議這些出國計畫必要性，以及是否可改採視訊或通訊會議。

除了出國預算，李昆澤也說，數位部明年委辦費預算共編列2億8000萬元，相較今年增加1億2000萬元，增加比率高達8成。

唐鳳則回應，疫情期間，各國了解數位科技對維持跨國貿易有重大貢獻，疫情之後，就一直積極透過數位技術，掌握數位貿易趨勢，「這些跨境數位貿易等相關業務，在2023年還沒有，到明年才會展開。」目前國際數位貿易談判，還無法達到一致性規範，這是很難得的機會，包括歐盟、英國甚至美國都將與台灣簽訂，且作為之後簽訂相關規範的準則。

不過，立委並不埋單，認為台灣詐騙愈來愈多，現在詐騙集團 也利用台水、台電名義來進行詐騙，為何數位部不先將力氣用在打詐；林俊憲則說，「浪費大家時間，打詐都辦不好」。也有立委調侃，「現在選舉民調都不準，就是因為民眾都認為打電話來的，都是詐騙集團。」

針對遭質疑打詐不力，唐鳳指出，數位部已努力推出111簡訊平台、輔導電商，先前每個月都有很多詐騙案子，到上月已經歸零，遊戲點數詐騙也大幅下降，顯示主管範圍防詐、阻詐很有成效，未來將盡力做跨部會協助。

最後立委何欣純提議刪減差旅費300萬元，並提書面報告，但林俊憲主張應刪除1000萬元，數位部若不坐商務艙、住五星級飯店很夠用。李昆澤提議刪600萬元，並要求數位部專案報告後，立委才達成共識。