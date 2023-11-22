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10球員涉打假球與簽賭 台籃協重懲：永不錄用

記者劉肇育／台北22日電
裕隆球員柯旻豪（中）因假球案收抻，籃協祭出永不錄用。 (本報資料照片)
裕隆球員柯旻豪（中）因假球案收抻，籃協祭出永不錄用。 (本報資料照片)

中華籃協昨針對SBL裕隆涉及假球與簽賭案9名球員，以及台啤永豐雲豹涉賭羅振峰召開紀律委員會，做出最嚴厲處分，將這10人註銷球員註冊且永不錄用，不僅未來不得進入場館，還將研議禁止其擔任教練、裁判、球員經紀人。  

台灣籃球假球與簽賭風波持續擴大，日前裕隆9名球員因涉嫌賭博、詐欺及違反運動彩券發行條例遭到約談，其中上季年度MVP柯旻豪當庭遭到逮捕後聲押，另外冠軍賽MVP斑霸等8名球員交保，中華籃協昨天召開紀律委員會，決議將這8人以及日前坦承投注SBL賽事的羅振峰一同註銷球員註冊，至於台鋼獵鷹陳靖寰因與友人不當對話，則是遭到停權等待偵辦結果。

談到昨紀律委員會作出的懲處，籃協副秘書長兼發言人張承中坦言，這次裕隆9名球員中有8人涉案嚴重程度超過吳季穎，甚至已牽涉到假球及詐欺，紀律委員會是以最嚴厲的處分做出決議，展現對於防止涉賭及假球決心。

對於昨天再有媒體指稱SBL假球案恐擴及另外3支球隊，張承中表達確實會感到擔心，今天召開的SBL領隊會議也應會討論此事，談到這次假球與簽賭風波是否會影響到各球團經營意願與SBL新賽季，他則強調日前與裕隆球團聯繫時，球團仍持續經營的決心，不過，對於現在SBL新賽季是否有辦法如期開打，他則認為「言之過早」。

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