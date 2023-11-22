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台南市議員爆 大學生幫賴清德按讚可領3000元

記者鄭惠仁、丘采薇／台北22日電
台南市議員蔡宗豪指大學生幫總統參選人賴清德頻道按讚，可領台幣3000元。(本報資料照片)
台南市議員蔡宗豪指大學生幫總統參選人賴清德頻道按讚，可領台幣3000元。(本報資料照片)

台南市議員蔡宗豪昨質詢，民進黨帶頭做壞榜樣，大學生幫總統參選人賴清德頻道按讚，1小時內完成任務至少可領台幣3000元(約95.6美元)，比最低時薪高出數十倍。他還批政治不但進入校園，還在市政府里布告欄張貼賴競選總部成立訊息，並違規掛布條，公器私用、違反行政中立。

針對蔡宗豪的質詢，台南市長黃偉哲說，會一視同仁，不合法就拆，維護行政中立；賴清德競選辦公室則表示，一無所悉。

賴清德台南市競總表示，有支持者拿布條懸掛，接獲通知已立即拆除，未來會請支持者合法懸掛。至於議員點名號召為賴頻道「讚聲」的「台南市青年夢想隊協會」，賴台南競總表示，非組織編制內團體，這是社團的事，不便表示意見。

蔡宗豪說，賴清德身為副總統又是民進黨總統參選人，居然在台南市新光三越旁、大型建案的圍籬和民政局的里公布欄上，懸掛競選總部成立布條，無視法令，公器私用，又不行政中立，請賴清德搞清楚「台南不是你家，不要帶頭做壞榜樣」。

蔡說，現在基本工資時薪台幣176元，但「台南市青年夢想隊協會」在網路上號召，大學生在1個小時內，幫賴清德追蹤、按讚、留言，再拉幾個學生，就能拿到3000元，有這麼好賺嗎？這是正確價值觀嗎？

南市府社會局網站人民團體名冊資料顯示，「台南市青年夢想隊協會」今年7月才成立。蔡宗豪說，該協會原名「台南市青年台灣隊協會」，9月才剛改名，改名前，台北市議員徐巧芯曾爆料，賴清德官方YouTube頻道流量異常，台南市青年台灣隊協會承認出價3000元贊助學生社團為賴清德YouTube頻道「讚聲」。記者昨致電協會理事長，手機無人接聽。社會局表示，此社團是非營利性，會去了解過程是否有營利性或勸募行為，將請對方說明。

賴清德 民進黨 YouTube

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