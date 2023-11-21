無人機飛越營區 可用武器排除 未經許可拍照將罰鍰

去年8月大陸民用無人機闖入金門大膽島營區上空，對著軍事崗哨拍攝。(取材自社群網站)

立法院外交國防委員會昨天下午初審通過軍事營區安全維護條例草案，草案第22條規定，未經許可，於軍事營區外對其從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，足生損害於軍事營區安全，處3萬元(台幣，下同，約952美元)以上15萬元以下罰鍰。

本報系聯合報報導，軍事營區安全維護條例草案第7條、16條、20條條文，因涉及民眾權益，委員會保留，草案交付院會二讀前，將就保留條文進行朝野協商。

委員會初審通過軍事營區安全維護條例草案第21條規定，未經許可進入軍事營區者，予以警告或處4萬元以上20萬元以下罰鍰，令立即離開軍事營區，其經告誡仍不離開者，得按次處罰。

初審通過草案第19條規定，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為者，處3年以下有期徒刑。供犯前項之罪所用或犯罪預備之物，及所生之文字、圖畫、聲音、影像、電磁紀錄及其附著物或其他物品，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

初審通過草案第10條第1項第3款，遙控無人機或其他無人飛行物體飛越軍事營區，有危害國防或軍事之設施或機密資訊之虞，指揮官、值勤軍官、士官及衛哨兵執行軍事營區安全勤務，遇有情況得使用器械，必要時，得使用武器，即時排除危害。

台北中國時報報導，去年8月發生大陸民用無人機闖入金門大膽島，對著軍事崗哨拍攝後，行政院有感於關鍵基礎與機敏設施過於脆弱，近年來一直修法補強，立法院在5月三讀通過22項強化關鍵基礎設施法律後，行政院9月通過國防部 所提《軍事營區安全維護條例》草案，昨日於立法院完成初審。

雖然現行已有《要塞保壘法》，但軍方官員表示，該法僅適用於戰術要點、軍港及軍用機場，及其周圍必要區域。朝野立委昨日紛紛質詢，戰機起降、國軍營區外演習能否拍照？民眾開車經過營區，行車記錄器拍到的畫面算不算違法？唯軍方沒把話說死。

國防部長邱國正表示，不至於民眾拍一張照，就把人抓起來，部隊不會做這種事。一般航空迷拍攝，不會干預，但若針對某種機型，一直用鏡頭聚焦，這種行為就是偵察。雖然偵察很難界定，邱國正強調，「只要進到不應進去的地方拍照，就視為偵察」，如果不是對軍中有危害動作，軍方不會涉及民眾應該享有的自由，但若有危害，會透過正常、合理管道，依據法律規範或請警察處理，不會動不動暴衝。