台鐵明年改制 立委凍結4億預算 要求解決人力荒

台鐵局明年元旦將改制為台鐵公司，台鐵產業工會預估有3000人離職，恐出現人力缺口、影響疏運與安全，但台鐵預估最多約1300人退、離。(本報資料照片)

台鐵 局明年元旦改制國營台鐵公司，人力短缺窘境遲未解，台鐵企業工會估離退潮達3000人，立委更擔憂將衝擊明年春節疏運，恐會影響行車安全，昨提案凍結台鐵公司「鐵路行車安全改善計畫」台幣4億元(約1270萬美元)預算 。台鐵局強調，實際提出明年1至6月申請優退與優離的人數為978人，「寬估」不超過1300人。

立法院交通委員會昨審議交通部等單位預算。時代力量立委陳椒華等人提案指出，台鐵公司掛牌在即，自願退休 或離職者最多可領7個月全薪，工會估約3000人離職；為確保行車安全及服務品質，立委提案凍結「鐵路行車安全改善計畫」一成預算、約4億元。

時代力量立委邱顯智也擔憂，台鐵人力缺額是否衝擊明年春節疏運，要求台鐵提出補足人力、提升待遇、行車安全及如何因應公司化離退潮的整體規畫，於3個月內提交書面報告，才能動支預算。國民黨立委洪孟楷也表示，台鐵近日發生駕駛員為搶排休徹夜排隊，交通部雖擬採線上申請解決，但充實人力才是正本。

準台鐵公司董事長、台鐵局長杜微表示，經統計，截至今年10月31日，申請明年1至6月離、退的台鐵員工數為978人，台鐵內部「寬估」離、退人數，應不至於超過1300人，若攸關行車運轉人力流失，將特別留意。

杜微強調會持續慰留同仁，積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考933位錄取人員報到訓練、預期進用逾百位營運人員，及明年初擬再招募約500人。交通部長王國材表示，已請台鐵妥為規畫人力遴補方案，經勸回擬退休同仁，已有成果，很多人不會因公司化提早退休。

至於日前台鐵台北機務段司機員為搶排休假日，徹夜排隊打地鋪，王國材說，因請假按優先順序核准，有時連假特別搶手，又因需要疏運人員，無法全部同意，以致發生不好的狀況，已請台鐵局改善，年底改採線上申請。