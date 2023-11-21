我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

台鐵明年改制 立委凍結4億預算 要求解決人力荒

記者周彥妤／台北21日電
台鐵局明年元旦將改制為台鐵公司，台鐵產業工會預估有3000人離職，恐出現人力缺口、影響疏運與安全，但台鐵預估最多約1300人退、離。(本報資料照片)
台鐵局明年元旦將改制為台鐵公司，台鐵產業工會預估有3000人離職，恐出現人力缺口、影響疏運與安全，但台鐵預估最多約1300人退、離。(本報資料照片)

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，人力短缺窘境遲未解，台鐵企業工會估離退潮達3000人，立委更擔憂將衝擊明年春節疏運，恐會影響行車安全，昨提案凍結台鐵公司「鐵路行車安全改善計畫」台幣4億元(約1270萬美元)預算。台鐵局強調，實際提出明年1至6月申請優退與優離的人數為978人，「寬估」不超過1300人。

立法院交通委員會昨審議交通部等單位預算。時代力量立委陳椒華等人提案指出，台鐵公司掛牌在即，自願退休或離職者最多可領7個月全薪，工會估約3000人離職；為確保行車安全及服務品質，立委提案凍結「鐵路行車安全改善計畫」一成預算、約4億元。

時代力量立委邱顯智也擔憂，台鐵人力缺額是否衝擊明年春節疏運，要求台鐵提出補足人力、提升待遇、行車安全及如何因應公司化離退潮的整體規畫，於3個月內提交書面報告，才能動支預算。國民黨立委洪孟楷也表示，台鐵近日發生駕駛員為搶排休徹夜排隊，交通部雖擬採線上申請解決，但充實人力才是正本。

準台鐵公司董事長、台鐵局長杜微表示，經統計，截至今年10月31日，申請明年1至6月離、退的台鐵員工數為978人，台鐵內部「寬估」離、退人數，應不至於超過1300人，若攸關行車運轉人力流失，將特別留意。

杜微強調會持續慰留同仁，積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考933位錄取人員報到訓練、預期進用逾百位營運人員，及明年初擬再招募約500人。交通部長王國材表示，已請台鐵妥為規畫人力遴補方案，經勸回擬退休同仁，已有成果，很多人不會因公司化提早退休。

至於日前台鐵台北機務段司機員為搶排休假日，徹夜排隊打地鋪，王國材說，因請假按優先順序核准，有時連假特別搶手，又因需要疏運人員，無法全部同意，以致發生不好的狀況，已請台鐵局改善，年底改採線上申請。

台鐵 預算 退休

上一則

無人機飛越營區 可用武器排除 未經許可拍照將罰鍰

下一則

黑白集／若劉備退出赤壁 藍白破局綠得利

延伸閱讀

韓國瑜將進國會 綠營立委：可能到立院時已散會

韓國瑜將進國會 綠營立委：可能到立院時已散會
蕭美琴已返台 輔選雙母雞「賴蕭配」明登記

蕭美琴已返台 輔選雙母雞「賴蕭配」明登記
CMP人力中心與偉生冷暖合辦 HVAC暖通空調職業講座

CMP人力中心與偉生冷暖合辦 HVAC暖通空調職業講座
赴陸團人次限制 旅遊業反彈 交長：人多會調整

赴陸團人次限制 旅遊業反彈 交長：人多會調整

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮