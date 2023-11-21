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日法師來台 尋訪日治觀音文物 12尊只尋得7尊

記者蔡維斌／雲林21日電
日本真言宗豐田法師（前）來台尋訪日治時期的觀音文物，20日見到北港彌陀寺保存的第5尊觀音神像，甚感欣悅。(記者蔡維斌／翻攝)
日本真言宗豐田法師（前）來台尋訪日治時期的觀音文物，20日見到北港彌陀寺保存的第5尊觀音神像，甚感欣悅。(記者蔡維斌／翻攝)

日治時期總督府開放日本真言宗進駐各神廟設布教所，雲嘉南地區共12尊觀音進駐各廟，日本高野山真言宗無量寺第28世高僧豐田真彰昨天到雲林北港朝天宮、彌陀寺尋訪日治時代的觀音文物，還瞻仰總督贈匾；不過佛光大學佛教系教授闞正宗說，12尊觀音如今只尋得7尊，其餘下落不明。

闞正宗指出，經雲科大調研，土庫順天宮、褒忠馬鳴山鎮安宮、元長餐峰宮、嘉義溪口北極殿等都供奉當年觀音，台南也有2尊，其餘至今下落不明，豐田法師此行專程來了解相關史物。

豐田法師昨與闞正宗、中正大學歷史系副教授林韻柔等人陪同到北港朝天宮，豐田法師除拜媽祖，並在觀音殿依日式宗教儀式舉行「大般若轉經會」祝福平安。

在北港文史工作者紀雅博引導下，一行人再前往瞻仰朝天宮於1913年第5任日本總督佐九間左馬太所贈送的「享于克誠」、及13任總督石琢英藏所贈「神恩浩蕩」匾額，並細說當年是因總督感謝媽祖救其夫人遠離水土不服之症特來贈匾的歷史。

早年朝天宮管理人阮火權與蔡瑞福也保存其中1尊日本觀音，現於北港彌陀寺，經考證彌陀寺確為當年真言宗的北港布教所，豐田法師等人也前去探訪。

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