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加給凍漲32年 特教師不斷外流 教部：適時檢討

記者李芯／台北21日電
特教老師負擔大，新北市研擬調整特教老師授課節數。（圖：新北市教育局提供）
特教老師負擔大，新北市研擬調整特教老師授課節數。（圖：新北市教育局提供）

正式特教老師職務加給於32年前、1992年，自1200元（台幣，下同，約38美元）調漲至1800元後就凍漲至今，但特教老師的行政事務繁重、教學現場缺乏人力，不少人因此轉行或改至普通班，讓教團直呼現行加給金額並不合理也無誘因，呼籲應比照行政加給，調升至5300元。

相較普通班導師，特教班導師與資源班教師，需額外處理許多行政事務。台灣特教工作專業人員協會理事、擔任特教師近20年的林姓特教老師表示，特教老師需負責治療申請、專業團隊治療紀錄等事務，並要支援專任輔導、兼任輔導等工作，同時參與輔導個案會議、心評鑑定評估。

林姓老師表示，特教加給未隨物價指數調升，特教師的額外行政工作量不斷增加，許多特教師甚至希望退還職務加給費，不願再做額外工作；他更觀察到，正式特教老師不斷外流，或儲備特教老師轉行離開特教領域的原因之一，正是政府給予特教老師的待遇，並不符合其付出的專業價值，「1800元絕對沒有誘因」。

桃園1名特教系畢業、資歷1年的正式特教師受訪時也直呼工作真的太忙、太難，「我只想離職」。他表示平日工作忙不過來，假日還經常要加班改心評報告，如此工作量對特教師而言，連薪水都不具誘因，何況是1800元特教加給。

全教總特委會主委鍾正信表示，現行的加給金額根本不合理，32年來，特教師的業務愈來愈細緻，如果待遇遲遲無法提升，要留住特教人才，自然有難度。台灣特教工作專業人員協會認為，特教加給應該要比照行政加給，調高為5300元。

教育部回應，特教職務加給的性質是教師擔任特定工作另行加給的待遇，是否調整將考量各類教師待遇的衡平性，並視教學現場實際狀況適時檢討評估。據了解，教育部私下與相關教育團體討論時，也未有正向回應，僅表示會持續考量。

教育部

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