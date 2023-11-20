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日本駐台代表抵任 片山和之：榮幸派到最親日的台灣

中央社／台北20日電
新任日本駐台代表片山和之。（中央社）
新任日本駐台代表片山和之。（中央社）

新任日本駐台代表片山和之日前抵台履新，他表示留美時曾以「台灣民主化」為題寫碩士論文，35年後抵台赴任，讓他感觸良多。他也強調非常榮幸能到世上最親日、離日本最近，且關係密切的台灣赴任。

日本台灣交流協會今晚在臉書貼出充滿趣味的「新舊代表交接影片」，前任代表泉裕泰在開場表示，他離開前就已開始想念台灣，旋即轉場由片山和之接口「這邊就交給我了」，他並接受快問快答訪問表示，他今年63歲，來過台灣5次，所有台灣食物都喜歡。

片山和之17日在日台交協網站發表就任致詞指出，他抵台赴任之前，在日本外務省工作了40多年，期間海外工作赴中國5次（包含留學），美國3次（包含留學），比利時與馬來西亞各一次，最近剛結束駐秘魯日本大使的3年任期。此次能有機會到世界上最親日又離日本最近，而且關係密切的台灣赴任，他感到非常幸運與榮幸。

片山和之表示，雖然首次到台灣工作，但過去曾經出差或旅行來過幾次。最後一次訪問台灣已經是2006年的事了，他希望能盡快跟上腳步，掌握台灣的現狀。

片山和之表示，1986到1987年，他在美國的大學讀研究所，台灣的在野黨剛成立，台灣的民主化正式啟動，他因此在已故東亞研究泰斗傅高義指導下，以台灣民主化為題執筆碩士論文。如今他在過了35個年頭的現在抵台赴任，實在感觸良多。

片山和之表示，他認為到任後有3個重要使命須盡力完成。第一要保護在台日本人與日本旅客的安全，支援在台日本國民，促進日本企業的經濟活動。第二要盡可能跟多數的台灣人接觸與交流，增加更多的「日本粉絲」。第三他想透過學習台灣的社會與文化，更加理解與深化對台灣的見識。他希望能獲得大家溫暖支持。

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