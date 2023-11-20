醫界黑十字運動千人怒吼 籲總量管制入法

醫界19日上凱道發起「黑十字運動」，不少人在臉上畫上瘀青傷的特殊化妝，表達被霸凌的感受。(記者許正宏／攝影)

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」5師團體發起「黑十字運動」，昨天下午逾千人在總統府前抗議，提出4大訴求「停止增額政策」、「提高醫療支出ＧＤＰ占比」、「與基層召開總量管制會議」、「醫事人員總量管制入法」。

「黑十字運動」總召、本土小牙醫聯盟常務理事林元敏表示，政府不思解決人力流失，倒果為因，教育部 濫開學校招生名額，完全無視「總量管制原則」，大開特權方便之門。前年增開3所學士後醫學 系，今年則是中醫系、藥學系、護理系增額，而護理系國考更是降低門檻，另違反公平正義，大幅放寬波波牙醫實習名額。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，各醫事浮濫增額的元凶是教育部，教育模式未調整，畢業後訓練未完備，如今又要調整錄取分數、權重，讓更多人上榜，問題依舊存在。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，全台持證護理人員超過32萬，僅19萬人執業；在護病比方面，2014年為1比13，至今已來到1比20，還有院方希望達到1比26，職場環境如此惡劣，如何保證病人安全，又有誰敢投入護理工作？

陳玉鳳說，10年前開辦學士後護理系，如今僅有3至5成留在職場，這證明增額無法解決問題；醫事人力不斷流失，以為降低國考門檻就能解決問題，但過勞的勞動環境不改善，只有護病比不斷增加。

陳玉鳳表示，衛福部立桃園醫院護理師向她陳情，直言「加薪是假的」，因為加在本薪，但會在工作點值和獎勵金被扣除，「加A減B請問有加薪嗎？」榮總也是一樣的方式，質疑國家帶頭騙人、是假加薪。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」，目的是讓波波牙醫在無台灣執照的情況下，就可申請實習，大開後門。

台灣護師醫療產業工會、臉書 社團藥師聊聊天、本土小牙醫聯盟（台灣基層牙醫師協會）、台灣美容醫學產業全國聯合會、台北市醫師職業工會、維護中醫總量管制聯盟（台灣中醫執改會）以及台灣中醫臨床醫學會等團體，昨天聚集在凱達格蘭大道，訴求教育部和衛福部嚴格堅守全國醫事人力總量管制原則。

「黑十字運動」號召千餘名醫護至總統府前靜坐抗議，希望教育部和衛福部將「醫事人力總量管制原則」盡速入法。衛福部長薛瑞元表示，醫事人力總量管制不曾入法，也無法律明文規定「那一類職位需要多少人」，人力需求為隨時評估、調整，以固定數字框住，是否適當、合理，尚待討論。

薛瑞元說，以往醫事人力增額、減少，純屬默契，按照需求高低進行檢討，已很多年沒有變了，今年護理人員另當別論。至於其他醫事名額，可再討論，即使將新增中醫系員額給減回來，這也可以尋求共識。

針對增加護理師名額，薛瑞元表示，全球護理人力短缺，台灣也是如此，若往後人力總量由法規限制，遇到類似人力短缺時，又不准額外增加，這對現有護理人力不公平。衛福部上周五和護理師護士公會全聯會討論時，全聯會認為應朝向增加人力的方向前進，才不會讓現有護理師過於忙碌，超時工作。