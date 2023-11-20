護病比標準明年上路 地區醫院談不攏待協商

護病比三班新制 製表／賴昀岫

衛福部將於今年底擬定3班護病比標準，明年上路，預計採3年過渡期。目前醫學 中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班1比17，而護理工會堅持1比13，雙方差距不小，預計近期進行協商。

新冠肺炎疫情 期間許多護理師離職，32萬名護理人員，僅19萬人執業，昨天醫療人員走上總統府前的凱道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部照護司長蔡淑鳳說，日前針對三班護病比標準，與各層級醫界代表及護理團體開會，在醫學中心與區域醫院已有共識。

目前照護人力採全日平均護病比，醫學中心上限1比9、區域醫院1比12、地區醫院1比15。

協商後，醫學中心建議分2024年及2026年二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為1比6、1比9、1比11，第二階段1比5、1比8、1比10。

區域醫院則預計第一階段白班、小夜班和大夜班依序為1比7、1比11、1比13，第二階段1比6、1比10、1比12。

台大醫院企業工會顧問、台大綜合內科病房護理師白紹煒表示，以醫院滿床36床為例，多數病房大夜班只有2人，護病比落在1比18，要達1比11，至少需4人值班，增加人手，在面對病患心律不整或持續出血等突發狀況時，更能周全照護病人。

在地區醫院部分，雙方堅守己見，醫院代表希望，在人力確實回流到地區醫院前，先採白班1比13、小夜1比15、大夜1比17；而護理工會則希望不分階段，2025年讓3班護病比達到白班1比9、小夜1比11、大夜1比13。